Смертельную схватку ягуара и аллигатора сняли на видео

Москва, 11 сентября. Кадры, на которых запечатлена смертельная схватка ягуара и аллигатора в Соединенных Штатах, появились в Сети.

На видео можно увидеть, как ягуар крадется по ветке дерева в ожидании подходящего момента, чтобы совершить нападение на рептилию. Однако внезапно аллигатор бросается в воду, за ним следует представитель семейства кошачьих. Хищники борются в воде.

В итоге ягуар с аллигатором в зубах выходит из воды и направляется в сторону берега. Кадры удалось снять случайно в заповеднике Пантанал, который находится в штате Нью-Мексико.

Ранее сообщалось, что американские ученые сняли на видео схватку змей и кенгуровых крыс, которым за доли секунд удается избежать нападения. Грызунов уже прозвали «ниндзя» из-за особенного стиля отражения атаки. Известно, что высокоскоростные камеры установили в местах обитания кенгуровых крыс. На кадрах заметно, как грызун подбирается к змее, но та пытается атаковать его. Зверек резко и высоко подпрыгивает, отбивая задними лапами голову пресмыкающегося.