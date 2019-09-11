Путин пожелал удачи участникам «Президентских спортивных игр»

Москва, 11 сентября. Глава РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей «Президентских спортивных игр» для школьников, которые пройдут в центре «Орленок» в Краснодарском крае. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Знаю, что участие в столь престижном, отлично организованном спортивном смотре – большое, значимое событие для каждого из вас», — подчеркнул российский лидер.

Путин обратил внимание, что участники тщательно готовились к играм, продемонстрировали во время отборочных туров спортивный характер, волю и собранность.

«Убежден, нынешние соревнования запомнятся вам как одно из наиболее ярких событий школьной жизни», — добавил президент.

Глава РФ пожелал участникам удачи и выразил надежду, что «Президентские спортивные игры» порадуют каждого насыщенной культурной и образовательной программой, а также помогут обрести новых друзей.

Напомним, турнир проводится ежегодно по указу российского лидера от 30 июля 2010 года. Главная цель соревнований — укрепить здоровье детей, вовлечь в занятия физической культурой и спортом, приобщить к идеалам и ценностям олимпизма.

Всероссийские спортивные игры школьников предусматривают несколько этапов: сначала ребята проходят школьный отбор, затем на муниципальном и региональном уровнях, всероссийский этап организовывают в детском центре «Орленок». В 2019 году смена продлится до 28 сентября.

Напомним, 1 сентября в Москве открылась Международная олимпиада мегаполисов. Школьники из 45 крупных городов мира с 1 по 6 сентября соревновались в знании математики, химии, физики и информатики. Победителями стали команды из Москвы, Санкт-Петербурга и Шанхая.