Шойгу проведет встречу с Нетаньяху в Сочи

Тель-Авив, 11 сентября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Россию проведет встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, об этом сообщили в канцелярии израильского правительства.

Нетаньяху прибудет в Сочи в четверг, 12 сентября. Израильского премьера примет президент РФ Владимир Путин. Кроме того, в четверг пройдет встреча Нетаньяху с Шойгу.

«Лидеры обсудят региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии с акцентом на укрепление механизмов военной координации», — говорится в заявлении.

Нетаньяху нанесет визит в Россию за пять дней до выборов в израильский Кнессет, который пройдет 17 сентября. При этом глава израильского правительства прилетал в Москву накануне прошлых выборов в Кнессет 4 апреля.

Ранее журналисты The Wall Street Journal сделали предположение, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает получить голоса иммигрантов из бывшего СССР на грядущих выборах в Кнессет. Во время своей предвыборной кампании израильский премьер активно дает интервью русскоязычным СМИ, а также разместил на штаб-квартире своей партии в Тель-Авиве огромный баннер с российским президентом Владимиром Путиным, отметили журналисты.