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Идея Меркель отказаться от защиты США расколет Европу, заявил немецкий политолог

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Идея Меркель отказаться от защиты США расколет Европу, заявил немецкий политолог

Берлин, 11 сентября. Предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель отказаться от защиты США расколет Европу, убежден немецкий политолог Александр Рар.

Рар прокомментировал заявление Меркель о том, что Европа больше не должна полагаться на защиту США. Во время дебатов по бюджету в Бундестаге лидер Германии подчеркнула, что европейские страны должны самостоятельно вносить более значимый вклад в свою безопасность.

Политолог отметил, что категорически против этой идеи выступят жители Польши и Прибалтики.

«Им на ЕС наплевать, они вошли в него через дверь НАТО и считают, что Америка будет их защищать», — пояснил он.

Эксперт добавил, что отказ Вашингтона защищать европейские страны станет шоком для многих государств и может даже привести к их расколу.

«Европа потеряет свою послевоенную идентичность, — приводит его слова Национальная служба новостей. — Придется делать то, что делает сейчас Трамп — восстанавливать нормальные отношения с Россией как с атомной державой, которая находится на территории самой Европы».

Идея Меркель отказаться от защиты США расколет Европу, заявил немецкий политолог

Однако, по мнению Рара, Меркель сама не очень верит в свое предложение.

«Вся политика Германии последних 70-ти лет, вся политика безопасности строилась на том, что Германия занималась раскруткой своей экономики, а в вопросах безопасности полагалась на Америку», — констатировал политолог.

Отметим, в Вашингтоне давно призывают Берлин и других членов НАТО повысить расходы до предусмотренных договорами военно-политического блока 2% от ВВП, однако ЕС идти на это не хочет.

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