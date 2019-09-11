В ОП РФ призвали создать корпус профессиональных наблюдателей

В России необходимо создать корпус профессиональных наблюдателей за выборами. Их труд должен быть оплачиваемым, а размер заработной платы необходимо регламентировать законом. Об этом в ходе круглого стола в Общественной палате заявил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дело в том, что в обществе уровень доверия к электоральным процессам остается низким.

«Сегодня люди не верят, что их не обманут, не верят наблюдателям, не верят, что выборы бывают честными и прозрачными. Это благодатная почва, на которой растут фейки», — пояснил общественник.

Поэтому, по его мнению, необходимо вовсе отказаться от наблюдения за выборами представителями политических партий или людьми кандидата.

«Качество таких наблюдений никакое, зачастую люди первый и последний раз занимаются наблюдением на выборах, — заметил Кирьянов. — Нам нужно отказаться от такого способа».

Мониторинговую деятельность на выборах должны осуществлять люди, которые являются профессиональными наблюдателями, подчеркнул он. Подготовкой этих кадров следует заниматься избирательным комиссиям на местах.

«Это должны быть граждане, которые хотят сделать наблюдение за выборами своей второй профессией, которые прошли специальное обучение. Они могут и должны сформировать рынок наблюдателей», — рассуждает член Общественной палаты.

Все профессиональные наблюдатели должны быть также внесены в специальный реестр.

Кроме того, необходимо будет обязать кандидатов нанимать профессиональных наблюдателей на выборы. В те периоды, когда никаких выборов не проводится, они могут следить за прохождением публичных слушаний в муниципалитетах.

Всего же в России должно быть порядка полумиллиона профессиональных наблюдателей. Это позволит закрыть потребность в наблюдателях всех избирательных участков в стране, убежден Кирьянов.

По словам общественника, это позволит укрепить в обществе доверие к избирательному процессу.

Ранее политолог Олег Матвейчев заявил, что во время единого дня голосования с территории Украины в российские социальные сети вбрасывалось множество фейков о нечестности и непрозрачности выборов.