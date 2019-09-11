Миссия МВФ прибыла в Киев на переговоры о последней программе для Украины

Киев, 11 сентября. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла на переговоры в Киев. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук после заседания правительства.

По его словам, более подробная информация по переговорному процессу появится, вероятно, на следующей неделе. Сейчас говорить о результатах встречи пока рано.

При этом переговоры могут быть посвящены последней кредитной программе: министр финансов Украины Оксана Маркарова ранее отмечала, что Киев намерен прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом. Она выразила надежду, что новая кредитная программа «станет последней». По ее словам, перед Киевом сейчас стоит задача «вырваться, как это удалось раньше другим европейским странам».

Глава кабмина Украины сообщил о старте переговоров.

«У нас сейчас приехала в Украину миссия МВФ, с которой наши коллеги уже начали переговоры», — сказал Алексей Гончарук, заявление которого транслировал телеканал «112. Украина».

Переговоры продлятся до 24 сентября. По словам Гончарука, задача Киева — сделать так, чтобы миссия МВФ уехала с Украины с так называемым Staff Level Agreement, то есть предварительным соглашением, достигнутым на техническом уровне.

«Относительно начала программы в конце года. Эта задача — она будет выполнена, я не имею никаких сомнений и убежден, что ни вопрос «ПриватБанка», ни любой другой вопрос краеугольным камнем или камнем преткновения не станет», — сказал Гончарук.

Премьер Украины также выразил уверенность, что Киев сможет найти общий язык с МВФ «по всем поднятым вопросам». Ранее Алексей Гончарук заявлял, что Украина намерена вести переговоры с Международным валютным фондом о новой программе протяженностью в три–четыре года.

Напомним, совет директоров МВФ в конце 2019 года утвердил новую кредитную программу для Киева, согласно которой в течение 14 месяцев Украина получит около четырех миллиардов долларов. При этом эксперты констатировали, что ситуация в украинской экономике ухудшается из года в год: по их оценкам, до 2050 года страна потеряет более трети рабочей силы.