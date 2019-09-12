Министерство нефти Сирии подписало три важных контракта с Россией

Дамаск, 12 сентября. Министерство нефти Сирии подписало три контракта с двумя российскими компаниями в области нефти и газа на стенде министерства во время проведения международной ярмарки в Дамаске. Соответствующую информацию сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Министр нефти Али Ганем в ходе пресс-конференции заявил журналистам, что подписанные соглашения стали результатом сотрудничества между Сирией и Россией в экономической сфере и «дорожной карты», подписанной между министерством нефти Сирии и министерством энергетики России. Блоки для начала буровых работ уже подготовлены, добавил Ганем.

По его словам, три контракта подписаны на разведку, разработку и добычу нефти в трех наземных секторах, где российские компании будут проводить работы по вибрационной разведке и бурению нефтяных скважин и их добыче.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве по экспорту овощей и фруктов с Сирийским Домом в Российской Республике Крым, а также соглашение об экспорте овощей, фруктов и оливкового масла на сумму 2 млн. Долл. США в рамках деятельности Дамасской международной ярмарки на ее 61-й сессии.

Поскольку излишек сирийской сельхозпродукции появится на рынках России уже в ближайшее время, подписание соглашений в рамках выставки положительно скажется на всех странах мира, восстанавливающих сирийскую экономику.

Директор Крымско-сирийского торгового дома Сергей Грандиан подчеркнул необходимость укрепления торговых отношений между двумя странами путем заключения соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве. Он также напомнил, что и Сирия, и Республика Крым подвергаются несправедливым односторонним санкциям Запада, сложное положение регионов должно способствовать развитию торговых отношений.