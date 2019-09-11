Смартфон — выйди вон: как школьников России защитят от деградации

Председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская предложила ограничить использование мобильных телефонов в школах. О том, почему это необходимая мера — в материале Федерального агентства новостей.

Дети деградируют

В ходе июльского заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Елена Мильская напомнила, что в возглавляемый ею центр входит Лига безопасного интернета, которая первой забила тревогу о том, что для нового поколения Сеть стала «новым воспитателем».

«Телевидение и Интернет — это новый воспитатель и очень-очень активный, который замещает, к сожалению, в большей степени школу и родителей», — сказала Мильская, констатировав, что с таким «воспитателем» дети деградируют.

Частично решить эту проблему можно было бы, ограничив использование смартфонов в школах, как это делают в ряде зарубежных стран и в некоторых образовательных учреждениях России, считает Мильская. По ее мнению, если обязать школьников сдавать мобильные устройства на входе в класс, то, дети «перестанут друг друга снимать, снимать учителей, выкладывать в Сеть гадости друг про друга, которые, к сожалению, из YouTube нельзя удалить», а на переменах учащиеся начнут живое общение, которое им необходимо.

«Предлагаю включить в резолюцию по итогам сегодняшнего заседания пункт о поручении министерству просвещения России изучения вопроса необходимости ограничения использования мобильных устройств во время занятий в школах», — обратилась Мильская к главе Минпросвещения Ольге Васильевой.

Школам рекомендовали

Спустя месяц после предложения Мильской стало известно о подготовке Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования «методических рекомендаций о порядке использования личных устройств мобильной связи», которые адресованы органам управления образованием регионов и муниципалитетов и школам.

В рекомендациях предлагается ограничить использование смартфонов в школах за исключением случаев, когда они жизненно необходимы ребенку по состоянию здоровья. При этом учебным заведениям предоставляется право самим определять, где будут храниться гаджеты во время уроков и как обеспечить связь родителей с детьми в случае необходимости.

А на сайте Минпросвещения объясняется, что долгое использование смартфонов, в том числе в школе, может негативно повлиять на психику ребенка, спровоцировать нарушения сна и снижение умственной активности. Там же говорится, что, по данным недавнего опроса, 89% родителей, 90% педагогов и 61% учеников поддерживают кардинальные меры в виде ограничения мобильных телефонов в школах.

Почему родители — за запрет

Поддерживает ограничение использования смартфонов в школах глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

«Вместо того чтобы слушать учителя, дети на уроках сидят в телефонах. Они играют, переписываются в соцсетях, списывают задания, потому что в Интернете есть на них ответы. То есть получается, что и проверка реальных знаний в школах становится проблематичной из-за того, что школьники пользуются гаджетами с выходом в Интернет. Поэтому я считаю, что в школах повсеместно нужно запретить смартфоны», — сказала Ольга Леткова в комментарии ФАН.

Она подчеркнула, что психологи давно доказали — постоянное использование смартфонов вызывает у детей зависимость.

«Есть мнение, что учителю надо интереснее рассказывать, и тогда дети не потянутся к смартфонам. Ничего подобного! У них зависимость, их не оторвать от гаджетов. Детская психика очень быстро становится зависимой от устройства, которое стимулирует центр удовольствия в мозгу. А втягиваясь в эту зависимость, дети перестают общаться между собой, у них возникают сложности с формулированием своих мыслей, с аналитическими задачами. Просто потому, что они привыкают к легкой доступности информации и удовольствию. Никто не говорит, что смартфоны надо полностью отменить. Но их использование детьми должно быть дозированно, чтобы это не вредило развитию ребенка. Это еще и дисциплина. А в современных школах созданы технические условия для того, чтобы использовать Интернет в процессе обучения», — заметила Леткова.

Кто уже поддержал запрет смартфонов в школах

К слову, идею запретить смартфоны в школах разделяют многие видные политические и культурные деятели России.

Так, например, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в июле этого года предложила вовсе запретить приносить гаджеты в школы.

«Наверное, вообще надо запретить в школах. Потому что нет условий хранения. Если будут дорогие телефоны оставлять в ящичках, а потом они оттуда исчезнут? Есть нормы этики в разных странах. Если ребенок с телефоном на уроках, будет ребенок учиться? Нет!» — говорила Матвиенко и выражала надежду, что запрет будет введен уже в этом учебном году.

Временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Радий Хабиров еще в начале года, общаясь с посетителями детской библиотеки города Сибая, призвал их отказаться от мобильных устройств.

«Откладывайте в сторону смартфоны и больше читайте, — посоветовал детям Хабиров. — Это очень полезно».

А народный артист РФ Дмитрий Певцов вместе с сыном Елисеем призвал своих подписчиков в Instagram последовать их примеру и поменять смартфоны на простые кнопочные телефоны, чтобы не тратить время на игры и Интернет, а сосредоточиться на по-настоящему важных делах.

«У наших детей в школе смартфоны, которые позволяют закачивать игры и лазить по всяким неприличным сайтам», — констатировал Певцов в своем видеообращении к подписчикам.

Его сын Елисей показал свой кнопочный телефон, сказав, что такой же — у его мамы, актрисы Ольги Дроздовой. Мальчик попросил всех последовать их примеру, потому что ему уже не о чем общаться с одноклассниками, чье внимание полностью захватили смартфоны.

«Пусть у наших детей в школе будут не смартфоны, а кнопочные телефоны. Пусть у них не будет соблазна лазить по сайтам, скачивать игры, а также снимать рассерженных педагогов, потом выкладывать все это в Сеть, добиваясь каких-то там лайков», — поддержал сына Дмитрий Певцов.

А как у них?

Сейчас гаджеты запрещено использовать в школах Азербайджана, Греции, Таджикистана и Франции. В Канаде этот вопрос решается на региональном уровне. К примеру, в Онтарио все школы придерживаются запрета на использование мобильных телефонов, а в Квебеке он распространяется исключительно на государственные образовательные учреждения. Что касается США, там все зависит от законодательства, действующего в конкретном штате. К примеру, в Массачусетсе этот вопрос находится в компетенции руководства школы, а в Нью-Йорке — городских властей. В Европе мобильные телефоны в школах запрещены на юге Германии в Баварии, в Италии ими разрешено пользоваться во время уроков в рамках учебного процесса. В Бельгии и в Великобритании этот вопрос решается в каждой школе отдельно, общего разрешительного или запретительного правила в этих странах не существует.

Те или иные ограничения на использование мобильных телефонов есть также в Австралии, Малайзии, Узбекистане, Казахстане и других странах.

Чечня запретила смартфоны раньше всех в России

Примечательно, что в школах Чечни ограничение на использование смартфонов учениками действует уже несколько лет. Как рассказал министр образования и науки республики Исмаил Байханов, инициатива запретить детям пользоваться мобильными телефонами до конца занятий исходила от родителей, которые считают, что смартфоны мешают образовательному процессу, а педагоги ее поддержали.

Во время занятий телефоны хранятся в специально отведенном месте, откуда дети забирают их после уроков. А если ученикам необходимо срочно позвонить, они делают это через классных руководителей — благодаря этому и обратная связь с родителями поддерживается.

С 1 сентября 2018 года запрет на смартфоны в школе действует в Белгородской области. Решение запретить ученикам пользоваться смартфонами во время занятий и на переменах было принято руководством элитной московской гимназии имени Е. М. Примакова и в других отдельных учебных заведениях России.