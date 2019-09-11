Бывший муж Поклонской высказался о причинах развода

Москва, 11 сентября. Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев прокомментировал слова депутата Госдумы Натальи Поклонской о причинах их развода.

Как сообщает «МК», Соловьев сам обратился в редакцию, чтобы прояснить заявление бывшей супруги о причинах развода. По его словам, у Поклонской разыгралась «обычная женская реакция» после расставания.

«Также не удивлюсь, если вскоре будет озвучена информация о том, что я ел мухоморы, курил в неположенном месте, топил котят в Черном море, стоял под стрелой, пил кровь младенцев или не так смотрел на тещу», — заявил Соловьев.

Бывший супруг высказался о заявлении Поклонской, добавив, что давно готов к такой реакции. Соловьев уверил, что отвечать на нее не будет, так как это «никчемное занятие».

Ранее в интервью KP.ru Поклонская сообщила, что решение о разводе было принято 26 мая по исковому заявлению с ее стороны. Парламентарий отметила, что имеет на руках документ о расторжении брака, который вступит в силу, если Соловьев его не обжалует. По ее словам, супруги разошлись без имущественных споров. При этом депутат опровергла слухи о том, что на расставание пары мог повлиять настоятель Среднеуральского монастыря.

Наталья Поклонская и Иван Соловьев прожили в браке около года. О том, что пара состоит в официальных отношениях, стало известно летом 2018 года. Вместе супруги реализовали ряд гуманитарных проектов и написали автобиографическую книгу.