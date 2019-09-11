Эксперт объяснил, почему США скрывают правду о терактах 9/11 и крушении MH17

Москва, 11 сентября. Технический эксперт Юрий Антипов заявил, что США скрывают правду о причинах обрушения башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Антипов опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором указывает на нестыковки в официальном расследовании причин обрушения башен Всемирного торгового центра (ВТЦ) после того, как в здания врезались самолеты, захваченные террористами. По официальной версии, «падение башен произошло в результате стихийно возникших пожаров».

По словам эксперта, обрушившиеся элементы металлических каркасов зданий ВТЦ должны были сильно деформировать опорные колонны. Однако на снимках с места трагедии можно увидеть, что «колонны были искусственно обрезаны до начала обрушения зданий».

Антипов также напомнил, что один влиятельный американец после трагедии в Нью-Йорке публично заявлял о том, что пожары не могли стать причиной обрушения зданий.

«На камеру сказал, что, по его мнению, однозначно, что башни упали не из-за пожара. Прошло время, и этот человек «владелец заводов, газет, пароходов» стал президентом США. И что? «За кусток, под мосток и молчок». Оказался слаб в коленках», — отметил Антипов.

По словам эксперта, Вашингтон скрывает истину о причинах обрушения зданий. При этом реальные причины трагедии видны на нескольких снимках, как и в случае с крушением малайзийского «Боинга» MH17 в июле 2014 года.

«Впрочем, как и со спутниковым фото, где как на ладони видна вся причина трагедии с рейсом МН17», — добавил Антипов.

Эксперт отметил, что США никогда не покажут спутниковые снимки места крушения рейса MH17 в Донбассе, так как они свидетельствуют о причастности Вашингтона к авиакатастрофе.