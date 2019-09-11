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Африка

На премьера Туниса напали во время предвыборной кампании

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На премьера Туниса напали во время предвыборной кампании

Тунис, 11 сентября. Неизвестные напали на премьер-министра Туниса и кандидата на пост президента страны Юсефа Шахеда. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным журналистов, главу правительства африканской страны атаковали во время его поездки по вилайету Силиана в северной части Туниса. Шахед проводил в регионе предвыборную кампанию.

Очевидцы особенно выделили среди нападавших на Шахеда женщину. Журналисты предположили, что она специально хотела сорвать выступление кандидата в президенты. СМИ при этом не исключили, что атаковавшие премьер-министра люди могут быть связаны с кампанией Хамма Хаммами.

Напомним, выборы в Тунисе назначены на 15 сентября, они пройдут в досрочном порядке из-за смерти главы государства Беджи Каид ас-Себси 25 июля текущего года. С субботы по понедельник африканская страна транслировала по телевидению первые предвыборные дебаты, что довольно редкое явление для арабского мира. В дискуссиях широко освещались проблемы, накопившиеся за годы в Тунисе. Основной акцент был поставлен на национальную безопасность и процветающий терроризм.

Ранее Независимый верховный орган по выборам (IHAE) удовлетворил просьбу о проведении телевизионного интервью с арестованным кандидатом на пост президента Туниса Набилем Каруи. Дату пока не определили, однако известно, что транслировать разговор с Каруи будет канал El Hiwar Ettounsi.

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Источник: Tunisie Numerique
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