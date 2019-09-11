Украинская полиция проводит обыски в одном из отделений «ПриватБанка»

Киев, 11 сентября. Украинская полиция проводит обыски в отделении «ПриватБанка» — одного из крупнейших банков в стране, который ранее принадлежал украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Соответствующую информацию передает руководитель пресс-службы банка Олег Серга.

«Обыск связан с одним из договоров, заключенных с «ПриватБанком», — цитирует его слова издание LIGA.net.

Позже появилась информация, что обыск «проводился в главном офисе «ПриватБанка» в Днепре при поддержке спецназа полиции на основании постановления Октябрьского районного суда города». В пресс-службе банка пояснили, что причиной проведения обысков стало возможное «превышение должностными лицами своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими кадровыми и консалтинговыми компаниями».

В настоящее время в отделении работают сотрудники правоохранительных органов, которые занимаются изъятием документов, которые связаны с юридической защитой банка. В «ПриватБанке» сообщили, что сотрудничают с правоохранителями, однако расценивают изъятие документов с привлечением спецназа «как давление и препятствие нормальной работе офиса».

Ранее сообщалось, что национализированный украинский «ПриватБанк» подал в суд на своего экс-владельца Игоря Коломойского. Иск поступил в Канцелярский суд штата Денвер в США.