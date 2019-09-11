Высокая интенсивность труда в РФ позволит ввести гибкие формы рабочего графика

В России пора обсуждать вопрос сокращения рабочей недели, чтобы защитить работников от лишних нагрузок, т. к. интенсивность труда улучшилась, считает член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Светлана Бессараб.

Глава кабинета министров Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» заявил о необходимости создания более гибкого трудового графика. По мнению премьера, можно построить рабочий график таким образом, что человек будет работать только четыре дня в неделю или меньшее количество часов каждый день.

«Мы должны просто, на мой взгляд, дать более гибкие формы в трудовое законодательство», — подчеркнул премьер-министр.

Он напомнил, что в РФ 40-часовая рабочая неделя, а в 60-е годы была «шестидневка». По словам Медведева, в некоторых странах рабочее время еще больше сокращено. Так, во Франции люди работают 35 часов, в Нидерландах — 29 часов. Глава кабинета министров обратил особое внимание на то, что сокращение рабочей недели — это не способ урезать гражданам зарплату. По его словам, речь идет о том, «чтобы ввести гибкое регулирование, чтобы с учетом развития технологий, развития экономики человек мог сам планировать свое рабочее время».

«Если кто-то хочет работать больше, например в рамках установленного графика, это тоже нужно позволить. Но, естественно, чтобы не было злоупотреблений, это тоже нужно отрегулировать», — сказал Медведев.

Федерация независимых профсоюзов России уже поддержала предложение Дмитрия Медведева о сокращении рабочего дня, рассказывает Бессараб. Однако сейчас правильно будет обсуждать именно сокращение рабочей недели для россиян, говорит депутат.

«Так, в Нидерландах сейчас работают 29 часов, во Франции 35 часов. К тому же США перешли на 37-часовую рабочую неделю. Нам тоже пора подумать об этом, потому что реалии меняются. В связи с тем, что технологические процессы улучшаются, многие рабочие места оснащаются компьютерами. Также сегодня интенсивность труда работников возросла в несколько раз. Задачи, которые отрабатывали ранее 20 лет назад в течение недели, сегодня отрабатываются благодаря компьютеризации рабочих мест в течение получаса. В таком случае, чтобы защитить работников от таких нагрузок при полном сохранении зарплаты, пора поговорить о сокращении рабочего дня», — заявила Бессараб в беседе с Федеральным агентством новостей.

Возможно, рабочая неделя будет сокращена по инициативе работодателя или профсоюза, отмечает депутат.

«Она будет сокращена не на один день, а в пятницу на четыре часа, или каждый рабочий день по одному часу. Это будет локальный нормативный акт, принимаемый сторонами социального партнерства», — сказала она.

Кроме того, сейчас появились новые формы труда, подчеркивает парламентарий. Раньше многие вопросы приходилось решать личным присутствием работника в офисе, но сейчас это делается удаленно, утверждает она.

«Для кого-то это может быть удобно, т. к. нет необходимости организовывать офис, платить аренду, а также не нужно тратить рабочее время сотрудников на приезд в офис и обратно. Таким образом, все, что касается гибкого графика это вопрос, о котором должны договариваться стороны социального партнерства. Однако гибкий график ни в коем случае не должен снижать доходы работающих», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее премьер-министр РФ подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР до конца 2019 года. Отмена советских норм будет осуществляться в рамках реализации так называемой «регулярной гильотины».