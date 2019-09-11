Собчак объяснила желание обвенчаться с Богомоловым

Москва, 11 сентября. Телеведущая Ксения Собчак решила обвенчаться с режиссером Константином Богомоловым. Обряд венчания они пройдут после церемонии бракосочетания 13 сентября, пишут СМИ.

Телеведущая объяснила свое желание обвенчаться с избранником. Она отметила, что этот обряд является очень красивой традицией.

«Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды — это то, что навсегда останется в памяти», — цитирует слова Ксении Собчак издание StarHit.

Она рассказала, что для обряда выбрала платье от Edem, декорированное кружевами. Говоря о грядущей свадьбе, Ксения Собчак призналась, что ей хочется праздника.

«Хочется просто праздника, дурацкого, как Дед Мороз с ватной бородой, а ты на табуретке читаешь стишок», — поделилась телеведущая.

Ранее СМИ сообщили, что свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова запланирована на 13 сентября. В Сети были обнародованы видеоприглашение на торжество и вишлист молодоженов.

Напомним, в середине марта телеведущая рассказала, что причиной ее развода с актером Максимом Виторганом стали недомолвки и взаимные претензии друг к другу. Позже она появилась в эфире своей программы с обручальным кольцом на безымянном пальце.

Слухи об отношениях Собчак и Богомолова появились в СМИ после того, как в Сети была опубликована видеозапись, на кадрах которой Виторган бьет Богомолова у одного из столичных кафе.