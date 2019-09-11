Турецкие СМИ узнали о последних словах Хашукджи перед смертью

Стамбул, 11 сентября. Перед смертью саудовский журналист Джамаль Хашукджи, расчлененный на территории генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, просил своих убийц не затыкать ему рот, поскольку он страдал от астмы. Об этом свидетельствует стенограмма аудиозаписи, опубликованная турецким изданием Daily Sabah.

«У меня астма. Не делайте этого, вы меня задушите», — приводит газета последние слова корреспондента Хашукджи, после чего ему ввели смертельный укол.

Кроме того, киллеры перед смертью требовали от Хашукджи написать сообщение родным, чтобы они не тревожились.

В июне текущего года в Организации объединенных наций заявили, что вина за убийство представителя СМИ Хашукджи лежит на саудовских властях.

Напомним, саудовский репортер пропал в начале октября прошлого года после посещения консульства Саудовской Аравии в Турции. Впоследствии сообщалось о том, что Хашукджи был убит во время собеседования, ужасные пытки проходили прямо в здании дипломатического представительства. После этого тело журналиста газеты The Washington Post было расчленено и вывезено с места преступления.

Ряд стран, в том числе Российская Федерация, Британия и Америка, потребовали провести честное и объективное расследование произошедшего. Официальный Брюссель назвал убийство журналиста «ужасающим преступлением».

В Эр-Рияде возбудили по данному факту уголовное дело. По подозрению в причастности к убийству был задержан 21 человек, для пяти из них генеральная прокуратура потребовала смертной казни.