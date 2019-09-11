Вернувшимся по обмену из России украинцам заплатят в Киеве

Киев, 11 сентября. Правительство Украины выплатит по 100 тыс. гривен (4 тыс. долларов) каждому из 35 украинцев, которые вернулись из России после обмена с Москвой. Об этом в среду заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, выплаты являются мерой социальной поддержки. Ответственным за это назначено так называемое «министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц», сообщает телеканал «360».

Напомним, что 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Обмен проходил в формате «35 на 35». Среди освобожденных Киевом оказался редактора РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который проходил подозреваемым по делу о госизмене за то, что поддерживал республики Донбасса. А Москва передала украинской стороне моряков ВМСУ и осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова.

Комментируя состоявшийся обмен, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данное мероприятие, безусловно, является положительным и вселяет робкую надежду на возможную нормализацию отношений между двумя странами, однако делать какие-либо выводы рано. Официальный представитель Кремля также отметил, что данный процесс необходимо продолжать.

По словам Денисовой, до конца года может состояться еще один обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Киев заинтересован в освобождении еще 113 украинских граждан, находящихся на территории РФ.