Конте назвал восстановление стабильности в Ливии приоритетом правительства Италии

Рим, 11 сентября. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал восстановление стабильности в Ливии приоритетом возглавляемого им правительства. С таким заявлением он выступил в Палате представителей перед вотумом доверия кабмину.

По его словам, Рим обращает пристальное внимание на африканскую страну, в которой в настоящее время наблюдается неспокойная обстановка. Глава правительства подчеркнул, что его личное стремление к достижению мира и согласия в регионе подчеркивает то значение, которое Италия придает ситуации в Ливии.

Конте выразил мнение, что регулярные визиты в североафриканское государство способствуют организации как продуктивных встреч, так и развитию политических отношений между странами.

Напомним, в Ливии в 2011 году воцарился политический кризис после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. В государстве в настоящее время действует двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое создано при поддержке ООН и Европейского союза, а восток находится под контролем избранного парламента.

Ливийская Национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара 4 апреля начала наступление на Триполи, где находится ПНС. Военачальник заявил, что цель его армии — освободить столицу «от террористов».

Ранее премьер-министр Правительства национального согласия Файез Саррадж назвал диалог и консультации одними из лучших дипломатических способов преодолеть кризис в Ливии.