Матвейчев рассказал, как украинцы вмешивались в ход выборов в РФ

В российском обществе действует ряд сил, которые массово создают фейки и вбросы о прошедшем едином дне голосования. Об этом на заседании круглого стола в Общественной палате РФ заявил профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Одной из таких сил является движение «Голос».

«Когда представители «Голоса» приехали в Вологду, группой в 15 человек, они занимались не наблюдением за выборами. Они сначала занимались распитием спиртных напитков, а потом стали сообщать о якобы нарушениях», — привел пример политолог.

Зачастую самим сотрудникам «Голоса» выдают папки с уже готовыми «нарушениями», те же их только обнародуют.

Другие источники фейковой информации о выборах в России вообще не связаны с наблюдением за избирательным процессом. Активная пропагандистская деятельность ведется с территории Украины.

«У меня есть свои «разведчики», которые работают в этих информационных структурах, контролируемых американцами. Эти информационные сети подчиняются министерству информационной политики Украины».

По словам Матвейчева, американцы читают сотрудникам этих информационных сетей лекции о том, как правильно распространять дезинформацию.

«В их пользовании 80 тысяч аккаунтов, и они через эти аккаунты делают вбросы в российские соцсети. Аккаунты оформлены на российские сим-карты».

Как указывает общественник, сотрудники этих информационных сетей оформляют свои страницы таким образом, чтобы они выглядели реальными, существующими уже много лет. После этого такие страницы используются для дезинформации.

«Американцы прямо сказали, что старые технологии по поиску негатива и его масштабированию устарели, — подчеркнул Матвейчев. — Это дорого. Не нужно заниматься реальным мониторингом выборов, проще придумывать и распространять ложь».

Сложившаяся ситуация требует немедленного разрешения, полагает эксперт. Поток фейковой информации становится слишком большим.

«Вы можете взять свою ленту в «Одноклассниках» и просмотреть 100 сообщений. 25 или 30 из них окажутся циничными фейками», — пояснил политолог.

Активную борьбу с недостоверной информацией должно проводить именно государство.