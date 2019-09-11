Глава МИД Японии заявил о намерении провести переговоры с Лавровым по мирному договору

Москва, 11 сентября. Новый глава министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что хочет как можно быстрее провести встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым по вопросу заключения мирного договора.

«Хотел бы как можно скорее провести переговоры по мирному договору с министром Лавровым», — цитирует его словам агентство «Киодо».

Напомним, отношения между Японией и Россией усложняются отсутствием мирного договора. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Россия в свою очередь заявляет, что южные Курилы стали частью СССР по итогам Второй мировой войны, а суверенитет РФ над территорией подкреплен соответствующими международно-правовыми нормами. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора.

Член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что любое посягательство на суверенитет Российской Федерации над Курильскими островами будет пресекаться. Он обратил внимание на то, что для претензий Японии нет и быть не может никаких юридический оснований. Сенатор заметил, что «любые посягательства на наш суверенитет в этой части будут пресекаться по дипломатическим и политическим каналам».