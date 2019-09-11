Москва, 11 сентября. Первый российский гонщик «Формулы-1» и DTM Виталий Петров пожелал здоровья Михаэлю Шумахеру.

Ранее средства массовой информации сообщили, что семикратный чемпион гонок «Формула-1» Михаэль Шумахер, получивший зимой 2013 года серьезную травму головы, вышел из комы и пришел в сознание. Об этом рассказал персонал французской медицинской клиники, куда был госпитализирован семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер.

Российский гонщик «Формулы-1» прокомментировал улучшение состояния Шумахера. Как пишет издание iReactor, первый российский гонщик «Формулы-1» и DTM Виталий Петров напомнил про знакомство с легендой «Формулы». По его словам, Шумахер является человеком широкого сердца, который всегда оставался внимательным к фанатам, как бы не был занят.

На прошлой неделе издание Parisien сообщало, что Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из парижских больниц. Уточнялось, что при транспортировке лицо и тело гонщика были закрыты. По словам врачей, немецкому спортсмену предстоит некая экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. Отмечалось, что операция пройдет под руководством кардиохирурга Филиппа Менаше.

В 2015 году глава Международной автомобильной федерации (FIA) и близкий друг спортсмена Жан Тодт заявил, что немецкий чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер в скором времени сможет жить относительно нормальной жизнью.

«Мы предполагаем, что Шумахер сможет вернуться к относительно нормальной жизни в скором времени. Что мы можем сказать наверняка, так это то, что он, вероятно, уже никогда не будет водить болиды «Формулы-1». Он сражается, его состояние улучшается, во многом благодаря тому, что сейчас он находится с семьей», — сказал он.

В конце 2013 года Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму при падении, когда катался на горных лыжах на французском курорте. Без сознания он был доставлен в больницу, где введен в искусственную кому, в которой находился около полугода.