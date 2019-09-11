Лавров оценил Болтона как собеседника

Москва, 11 сентября. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, отправленный в отставку, очень приятный собеседник, но российская сторона по большинству вопросов с ним не соглашалась по причине его резкого стиля с акцентом на силовые методы. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции в Москве руководитель МИД РФ Сергей Лавров.

«Джон Болтон очень приятный собеседник, очень знающий, очень эрудированный человек и с ним интересно разговаривать», — оценил политика российский министр.

Однако, по словам главы дипломатического ведомства, что касается политических взглядов американского политика, то Россия с ним по большинству вопросов не соглашалась. Лавров отметил, что у Болтона резкий стиль с акцентом на силовые методы, в том числе военно-силовые методы. Руководитель МИД России напомнил, что Болтон продвигал немалое число подобных инициатив и в отношении нынешних кризисных ситуаций, к примеру, в Венесуэле или Иране.

Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона уволиться на фоне имеющихся разногласий с ним​​​. Он заявил, что собирается на следующей неделе назвать имя преемника Болтона. Кроме того, хозяин Белого дома поблагодарил Болтона за работу. Экс-советник заявил, что сам предложил Трампу свою отставку.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН назвал три ключевые причины, из-за которых Болтон был уволен. По словам эксперта, во-первых, Болтон не прошел испытание Трампом.