Пугачева рассказала о своем главном недуге

Москва, 11 сентября. Известная российская певица Алла Пугачева призналась, что всю жизнь страдает из-за больных ног.

Неожиданное заявление королева российской эстрады сделала во время презентации документального фильма, снятого обувным магазином «Эконика».

В нем говорится о сотрудничестве известного бренда с певицей. В 1996 году Пугачева совместно с «Эконикой» выпустила собственную линию обуви Alla Pugachova. Этот бренд стал самым успешным бизнес-проектом артистки.

«Я вся состою из одних достоинств, казалось бы, чего? Признаться по секрету, ноги у меня больные. Всю жизнь я мучаюсь, но знаю, что одно из слагаемых моего успеха — это обувь», — сказала Пугачева.

Примадонна также призналась, что испортила себе ноги туфлями матери. Они были ей малы, но певица все равно надевала их, поскольку они были красивыми, передает портал «Дни.ру».

Отметим, что про свои больные ноги Пугачева упоминала в передаче «Ты не поверишь!», которая выходит на телеканале НТВ. Артистка обратилась к фанатам с «последним словом», в котором заявила: «Бабушка-старушка. И такая, и сякая. И ноги подагрические. Я подтвердила. Я старая больная женщина».

В этом году Пугачева отметила свое 70-летие. В честь юбилея певица устроила грандиозный концерт в Кремлевском дворце, хотя к тому времени она уже завершила музыкальную карьеру. После этого звезда окончательно оставила сцену и если появлялась на мероприятиях, то исключительно в качестве зрителя. Так, например, этим летом Пугачева и ее муж Максим Галкин посетили музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале.