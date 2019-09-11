Чем опасна отмена депутатской неприкосновенности для критиков Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности, сообщение об этом появилось на сайте парламента страны. Нормативный правовой акт начнет действовать с 1 января 2020 года.

Известный политолог и обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал законодательную инициативу, которая была одобрена Верховной радой и подписана главой украинского государства. По его словам, она направлена прежде всего на борьбу с инакомыслием, чтобы президент в любой момент мог расправиться с теми политиками, которые его критикуют.

«Этот закон принимался для борьбы власти с политическими оппонентами. В принципе, на Украине всегда велась борьба за этот закон и против этого закона. Все, кто приходил во власть, старались как можно быстрее отменить депутатскую неприкосновенность. Те, кто были в оппозиции, боролись за то, чтобы ее сохранить. Они менялись местами и боролись за прямо противоположное. Причем мы понимаем почему. Именно потому, что власть всегда стремилась использовать против своих противников данный закон. Не важно, какой повод был для обвинений, но всегда преследовали оппозиционеров. И теперь, когда Зеленскому удалось продавить парламент, поскольку большинство парламента оказалось в его власти, — вот и все — мечта чиновников свершилась. Теперь контроль за действиями любого депутата будет гораздо более жестким», — рассуждает аналитик.

Политолог подчеркнул, что данная норма закона может быть направлена в том числе и против соратников Зеленского, если они вдруг начнут высказывать альтернативные точки зрения и критиковать лидера партии.

«Вы же понимаете, все украинские правители — и Зеленский не исключение — руководствуются единственным принципом, который сформулировал еще генерал Франко. Друзьям — все, врагам — закон. Если представитель «Слуги народа» будет вести себя как подобает «слуге» Зеленского, соответственно, никто не будет применять против него эти нормы. Ему будут спускать все с рук. Если же он где-то отобьется от генеральной линии партии, то тут же ему припомнят все прегрешения. Неважно, какой повод. Собственно говоря, и раньше так было. Достаточно вспомнить, как Виктор Янукович лишил депутатской неприкосновенности члена своей фракции Игоря Маркова и засадил его в тюрягу, как только он выбился из колеи и стал критиковать Януковича и его проевропейский курс», — резюмировал Владимир Корнилов.

Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о процедуре импичмента главы Украины. Автором инициативы выступил президент страны Владимир Зеленский.