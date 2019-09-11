Онищенко поздравил петербуржцев с победой Беглова

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия (ГИК) огласила решение об утверждении итогов губернаторских выборов, состоявшихся в Северной столице в единый день голосования 8 сентября. Уверенную победу в первом туре одержал действующий градоначальник Александр Беглов, набравший 64,43% голосов. Беглов шел на выборы как самовыдвиженец.

На втором месте представитель партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова с 16,84% голосов, на третьем — Михаил Амосов от «Гражданской платформы», его результат — 16,03%.

Данные представлены в инфографике ФАН.

Также ГИК приняла 31 обращение, связанное с проведением губернаторских выборов, но только одно из них было признано жалобой. Об этом рассказал член горизбиркома Дмитрий Краснянский.

«Петербург поставил рекорд по минимальному количеству жалоб на выборах высшего должностного лица», — отметил он.

Краснянский подчеркнул, что в комиссию не поступало каких-либо обращений, которые могли повлиять на волеизъявление избирателей и на результаты голосования на выборах губернатора.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко поздравил с победой и Александра Беглова, и всех петербуржцев. По мнению парламентария, жители Северной столицы сделали правильный выбор, отдав предпочтение кандидату, зарекомендовавшему себя реальными делами, направленными на динамичное развитие города.

«Поздравляю с победой господина Беглова, которого давно знаю, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Все-таки от личности многое зависит, как бы ни преуменьшали роль личности в истории. Этот человек на своем месте, он давно и крепко связан с Петербургом. Поэтому я поздравляю также всех петербуржцев и считаю, что вам повезло».

Напомним, для победы в первом туре губернаторских выборов кандидату требовалось набрать 50% голосов избирателей плюс один голос. Как заявили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), вторых туров на выборах высших должностных лиц российских регионов не будет — все решилось в первых турах.

В единый день голосования 8 сентября в России прошло более пяти тысяч выборов различных уровней. В Петербурге губернаторские выборы прошли спокойно и без нарушений, однако на муниципальных выборах картина, к сожалению, оказалась другой. По данным корреспондентов ФАН, большинство нарушений связано с действиями оппозиции, представители которой пытались повлиять на результаты выборов путем «каруселей» и фейковых вбросов.