На Украине предрекли Порошенко плохой конец

Президент Украины Владимир Зеленский переходит к решительным действиям в отношении бывших украинских властей. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин, предрекая экс-президенту государства Петру Порошенко «плохой конец».

Дела против Порошенко и Климкина

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело по факту возможных злоупотреблений служебным положением бывшим министром иностранных дел Павлом Климкиным и экс-президентом Петром Порошенко. Об этом говорится в тексте сообщения пресс-службы НАБУ.

Ранее Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ возбудить дело по факту возможных злоупотреблений служебными полномочиями.

«Детектив Национального бюро 23 августа 2019 года внес соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании вышеупомянутого постановления Соломенского районного суда Киева», — говорится в заявлении НАБУ.

Кроме того, в антикоррупционном бюро сообщили, что не могут предоставить больше информации по данному делу.

Зеленский перешел к решительным действиям

Как заметил Евгений Голышкин, интересные совпадения случаются в украинском политическом поле в последнее время. Со вчерашнего вечера в Интернете «гуляет» фото, на котором один из главных олигархов Украины Игорь Коломойский сидит за столом с президентом Владимиром Зеленским, а также с другими руководителями команды главы государства.

«А уже сегодня появляется новость о возбуждении уголовного дела НАБУ против Петра Порошенко и Павла Климкина по факту возможных злоупотреблений служебными полномочиями, а также о расследовании Государственного бюро в отношении Порошенко по факту расходов 387,957 миллионов гривен на выплаты судьям без полномочий. Как видим, команда нового президента перешла к решительным действиям после систематического игнорирования экс-президентом допросов по ранее озвученным 13-ти уголовным делам», — пояснил Евгений Голышкин.

Украинский политолог выразил мнение, что в ближайшее время последует продолжение этой истории, потому что ни одна из сторон больше тянуть не может.

«Либо же силы, стоящие за Порошенко, смогут договориться с новой властью, будут посажены «козлы отпущения», либо Порошенко при поддержке внешних сил пойдет ва-банк, опираясь на уличную массовку, в том числе и на ветеранов так называемого АТО и «национал-радикалов». Либо же мы увидим удручающее для экс-президента завершение этой серии, как это было в пресловутом сериале «Слуга народа», — заключил Евгений Голышкин.

29 июля украинские СМИ сообщили, ссылаясь на информированный источник, что Петр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей выехал с Украины в Турцию. Однако позднее выяснилось, что эта информация не соответствует действительности.