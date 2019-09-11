Оператор ЛНР оценил решение контактной группы о восстановлении мобильной связи в Донбассе

Луганск, 11 сентября. Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске приняла решение о восстановлении мобильной связи в Донбассе. Первый заместитель генерального директора, коммерческий директор ГУП ЛНР «Луганские коммуникации» Эдуард Егоров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, как эта договоренность может повлиять на работу оператора мобильной связи Луганской Народной Республики.

Ранее пресс-секретарь главы украинской делегации в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что на переговорах в Минске было принято решение продолжить восстановление мобильной связи в Донбассе.

«Достигнута договоренность по дальнейшему восстановлению устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса, в котором нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения», — отметила она.

Эдуард Егоров прокомментировал это решение. Он напомнил, что группа компаний «Лугаком» работает в соответствии с законодательством ЛНР, в рамках которого были выделены номерной и частотный ресурсы.

«Работа ведется в соответствии с планом развития, который предусматривает расширение емкости сети 2G, а также строительство сети 3G. Значительное улучшение качества связи в третьем квартале 2019 года ощутили практически все наши абоненты», — сказал Егоров.

Он выразил уверенность, что появление новых игроков на рынке мобильной связи ЛНР положительно скажется на работе «Лугаком», так как конкурентная среда дает стимул к развитию отрасли в целом и появлению новых возможностей для абонентов.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота. В Ответ на это ВСУ начали так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами военной операции стали более 13 тысяч человек.