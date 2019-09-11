Володин поручил рассмотреть предложение об амнистии женщин и несовершеннолетних

Москва, 11 сентября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам изучить предложение уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой об амнистии в отношении несовершеннолетних детей и отдельных категорий женщин.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, спикер направил соответствующее обращение омбудсмена о проекте постановления об объявлении амнистии в отношении несовершеннолетних детей и отдельных категорий женщин в профильные комитеты.

Уточняется, что речь идет о комитетах по государственному строительству и законодательству, по вопросам семьи, женщин и детей и по безопасности и противодействию коррупции. Они не только рассмотрят проект постановления, но и представят свои предложения, отмечает пресс-служба.

По данным ФСИН, амнистия может коснуться более 3000 человек.