Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Володин поручил рассмотреть предложение об амнистии женщин и несовершеннолетних

44
0 Оставить комментарий

Володин поручил депутатам рассмотреть предложение Кузнецовой об амнистии

Москва, 11 сентября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам изучить предложение уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой об амнистии в отношении несовершеннолетних детей и отдельных категорий женщин.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, спикер направил соответствующее обращение омбудсмена о проекте постановления об объявлении амнистии в отношении несовершеннолетних детей и отдельных категорий женщин в профильные комитеты. 

Уточняется, что речь идет о комитетах по государственному строительству и законодательству, по вопросам семьи, женщин и детей и по безопасности и противодействию коррупции. Они не только рассмотрят проект постановления, но и представят свои предложения, отмечает пресс-служба.

По данным ФСИН, амнистия может коснуться более 3000 человек.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров