Политолог объяснил, почему организатор теракта 9/11 не добился желаемого эффекта

Москва, 11 сентября. Вне зависимости от того, кто стоит за трагедией 11 сентября 2001 года, у этого события не оказалось выгодоприобреталей. Однако именно в тот момент началось крушение однополярного мира. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал лидер международного «Евразийского движения», философ, политолог Александр Дугин.

Эксперт отметил, что теракт в Нью-Йорке изменил картину мира.

«11 сентября — это поворотный момент в структуре миропорядка, — убежден собеседник ФАН. — Мы не знаем, кем атака была совершена на самом деле — либо радикальными ваххабитами, либо некими структурами, связанными с Катаром или с Саудовской Аравией, либо это была внутренняя интрига в самих США. Никто достоверно не знает, потому что все объяснения имеют свои странные недосказанности, несходимости. Существовало ли третье здание [для атаки террористов]? Есть множество свидетельств того, что башни-близнецы были взорваны изнутри, да и история с угоном самолетов оставляет очень много «белых пятен». Я внимательно изучал доклад по 9/11: там, действительно, много объяснено, но еще больше — сокрыто. Сегодня мы ничего не знаем об истинной подоплеке этого события. Мы, по большому счету, не знаем, кто виноват, кто это планировал, как это стало возможным. Но все это — не так принципиально!»

По мнению Дугина, гораздо более важны последствия этой трагедии.

«Именно с 9/11 начинается резкий, ускоренный упадок американской гегемонии, — объяснил эксперт. — Мы видим, что американское господство, однополярный мир, не является устойчивым. Он начинает очень быстро сходить на «нет» именно после 11 сентября 2001 года. И это стало подтверждением правоты [политолога Самюэла] Хангтинтона, а не [философа Френсиса] Фукуямы. Существуют цивилизационные противоречия, которые более важны, чем конец идеологического противостояния 1991 года. Конец истории не наступил. 9/11 означает, что конец истории абсолютно точно не наступил, и Фукуяма это признал, это признали практически все. История открыта, и в ней все больше стали проступать контуры многополярного мира. И начинается этот переломный момент в истории постхолодной войны сначала с западной либеральной гегемонии и потом с ее упадка — 9/11».

Дугин констатировал, что именно с этого момента начинается новый трэнд. Американцы в полной мере воспользовались этим событием для того, чтобы осуществить вторжение в Афганистан, а потом в Ирак. Косвенно это оказало влияние и на «Арабскую весну», на подъем ваххабизма, на борьбу с ваххабизмом.

Американцы попытались использовать 9/11 для укрепления однополярного мира, объявив своим главным врагом детерриториализированный центр противостояния. Это открывало им возможность для интервенции, по сути, в любую страну, поскольку, противник, напавший на них 11 сентября, не имел ни территориальной, ни политической, ни государственной привязки. А раз он не был фиксирован территориально, то он мог быть обнаружен в любой точке мира. Это было достаточным основанием для политической интервенции, полагает политолог.

«То есть, была попытка использовать, инструментализировать 9/11 для усиления однополярного мира. Но эффект от этой операции был настолько сильный — именно с точки зрения доказательства уязвимости и слабости США — что даже объявление американцами новой доктрины свободной интервенции, связанной как раз с экстерриториальностью, с детерриториализацией противника не сработало и привело к обратному результату», — подчеркнул Дугин.

По мнению собеседника ФАН, спустя почти 20 лет видно, что, кем бы ни задумывалась, кем бы ни планировалась эта операция, и как бы ее американцы ни использовали на первых порах в своих интересах, стратегически, это был зримый момент конца американской гегемонии. Однополярный мир начал клониться к закату именно с этого момента — с 9/11. В это же время начали обозначаться контуры многополярного мира.

«Это совпало с началом правления [президента РФ Владимира] Путина, который превратил Россию, которую уже практически «списали», в суверенный полюс», — отметил лидер международного «Евразийского движения».

По глубокому убеждению Дугина, даже если 9/11 было провокацией, и она планировалась как инструмент для усиления однополярности, на сегодняшний день можно абсолютно точно утверждать, что она мне сработала.

«Полной демонизации ислама также не произошло. Использовать в качестве предлога наличие радикального ислама для противостояния с ним, оказывается, смогли не только американцы. Поэтому если эта была провокация со стороны самих американцев, на чем настаивает значительная часть аналитиков, то искомого результата она точно не достигла», — полагает он.

При этом, обращает внимание Дугин, ваххабиты крайне редко по-настоящему совершали нападения на американцев или израильтян. Наоборот, они обычно подыгрывали им в региональных конфликтах, как это было в Ливии, в Сирии.

«Даже ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация. — Прим. ФАН) отчасти действовал в интересах американцев, потому что ослаблял позиции их реальных геополитических противников в регионе. И даже если 9/11 было осуществлено ваххабитами, то это не дало большого эффекта, поскольку радикальные исламисты — это и есть своего рода «прокси»-структура США. Если американцы попытались их демонизировать, то они демонизировали радикальный ислам. То есть, если это была геополитическая интрига, то она не удалась», — объяснил собеседник ФАН.

Политолог отметил, что, если это было нападение радикальных исламистов, то оно не достигла ожидаемого эффекта, а лишь исказило образ ислама. Никто в мире поддерживать такую акцию — очень жестокую, очень кровавую, очень эффектную — не стал.

«Ну и что следует из этого для мусульман? Что надо теперь все взрывать? — задал риторический вопрос философ. — Но мусульмане же вменяемые люди, они не согласны с такой презентацией ислама. Это лишь способствовало неправильной репрезентации. То есть, с точки зрения эффективности, получился скорее обратный эффект. И даже не потому что американцы отреагировали жестко, а потому, что это была абсолютно не подготовленная, изолированная акция, скорее, демонизировавшая их в мире. Кроме того, если такую сложнейшую операцию — подобной которой по масштабу не было ни до, ни после — смогли осуществить исламские радикалы, то почему все теракты, которые проводились после, были жалкими пародиями на 9/11, на тот технологический уровень? То есть, если они способны на такое, почему они больше не осуществили ничего подобного?»

Эксперт рассмотрел и другую версию произошедшего. По его словам, если это планировали некие американские структуры — «глубинное правительство» («Shadow government», «Deep state») — то это дало очень ограниченный эффект или вообще никакого эффекта, хотя и оправдало два вторжения.

«Но и эти вторжения не принесли американцам настоящих выгод, потому что их сейчас дружно ненавидят все афганское и иракское населения, дружно ненавидит весь исламский мир. И ничего они принципиально не решили и не решат. Эти вторжения не принесли американцам искомого результата. Их ненавидят еще больше, их господство еще слабее» — констатировал Дугин.

Соответственно, нет бенефициаров этой трагедии, уверен он.

«Кто бы ее ни организовал, кто бы за ней ни стоял — своей цели он явно не добился. Но в целом это стало признаком конца однополярного мира» — подытожил собеседник ФАН.

Напомним, что 11 сентября 2001 года в США произошла серия террористических атак, в которых, согласно официальной версии, озвученной американскими властями, суммарно погибли 2977 человек. По данным множества независимых расследований, погибших в разы меньше.

В тот день два самолета врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра, еще один самолет был направлен на здание Пентагона. Третий самолет упал в штате Пенсильвания — пассажиры и команда попытались перехватить управление у террористов. После этого под предлогом «борьбы с международным терроризмом» США начали новый виток внешнеполитической экспансии по всему миру. В первую очередь, в исламских странах.

1 Организация запрещена на территории РФ.