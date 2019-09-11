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Биотуалет с человеком внутри сожгли в Калининграде

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Биотуалет с человеком внутри сожгли в КалининградеКалининград, 11 сентября. Неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области.

«В сгоревшем биотуалете рядом с одной из строительных площадок по улице Павлика Морозова в городе Калининграде обнаружено тело мужчины с признаками воздействия высоких температур», — говорится в сообщении.

Личность погибшего человека пока не установлена. В ведомстве также добавили, что обстановка на месте происшествия свидетельствовала о том, что смерть человека имела носильственный характер.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты, судебно-медицинские эксперты и сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

По данным местных СМИ на месте сгоревшего биотуалета обнаружены человеческие останки и покрышки, которые, предположительно, использовались для поджога.

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