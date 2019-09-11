Сирия, 11 сентября. Неподтвержденные данные о перехвате самолетов Израиля над Дамаском. Боевики «Тахрир аш-Шам» похитили в Идлибе медиаактивиста. САА обстреливает укрепления и опорные пункты радикалов на северо-востоке Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по укреплениям джихадистов на северо-востоке Латакии и на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Идлибе арестовала журналиста и вывезла в неизвестном направлении.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла одного боевика на севере Алеппо.

Курды: взяли на себя ответсвенность за нападение на протурецких боевиков на севере Алеппо.

ВВС Израиля: по неподтвержденным данным планировали нанести удар по окрестностям в Дамаске, но были перехвачены ВКС РФ.

Провинция Дамаск

По неподтвержденной информации, вчера вечером ВВС Израиля планировали нанести удар по пригороду Дамаска, откуда якобы были выпущены ракеты по территории Израиля , однако ВКС РФ помешали атаке. По данным портала Avia Pro, российские истребители были замечены в южной части Сирии накануне ночью. Согласно данным ряда источников, причиной этому стало появление в воздушном пространстве арабской республики израильских истребителей. Истребители Су-35С были якобы специально отправлены с авиабазы «Хмеймим», чтобы перехватить израильские боевые самолёты. Тем не менее, официальных комментариев на этот счёт нет ни со стороны России, ни со стороны Израиля. Напомним, что Министерства обороны РФ опровергли причастность российских самолетов к операции в Латакии и Идлибе в этом месяце подчеркнув, что российская сторона придерживается перемирия, объявленного 31 августа.

Провинция Латакия

Медиаисточники приближенные к боевикам так называемой «умеренной оппозиции» сообщают, что отряд сирийской арабской армии (САА) обстрелял укрытиям радикалов в окрестностях поселков Аль-Хадад и Тардин, о чем сообщает портал Step News. Оба поселка расположены на склонах Курдских гор, которые частично контролируются боевиками «Тахрир аш-Шам» и их союзниками из числа «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация). Сирийская правительственная армия наращивает на севере провинции Латакия боевые действия против боевиков. Дамаск уже перебросил в провинцию несколько подразделений 4-й бронетанковой дивизии. Скоро САА попытается освободить город Кабана — ключевой населенный пункт, который сейчас контролируется боевиками. Большинство населенных пунктов уже перешли под контроль сирийской армии, но чтобы занять город, прежде всего нужно занять Курдские горы.

Провинция Алеппо

По данным курдского новостного портала Anha, в районе города Джандарис боевики протурецкой группивроки «Лива Самарканд» (одна из фракцией «Сирийской свободной армии») взяли в заложники семь местных жителей, включая нескольких женщин. Боевики открыли беспорядочную стрельбу в деревне, где местные жители воспрепятствовали их попытке завербовать несколько мужчин в свои ряды, при этом четыре гражданских пострадали. После чего боевики вывезли заложников в неизвестном направлении. Стоит отметить, что турецкие оккупанты похитили вчера еще семь человек из деревни Кафар-Сафра. Таким образом число похищенных за сутки беовиками возросло до 14 человек.

Курдские радикалы из состава «Освободительных сил Африна» заявили о причастности к вчерашней атаке на боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА) в районе города Азаз. В деревне Кафр-Ашера один член ССА был застрелен курдским снайпером, о чем сообщает Twitter-канал Afrin Activist.

Провинция Идлиб

По данным портала Masar Press Net, в ответ на провокации правительственные силы нанесли удар по укреплениям и складам боеприпасов террористов «Тахрир аш-Шам» в предместьях поселков Ум-ас-Мир, Аль-Фатир и Ан-Накир. Сведений о потерях среди радикалов пока уточняются. Сирийская арабская армия (САА) также нанесла удары по позициям радикалов в окрестностях городов Маарет-Хурма и Хазарин на юге провинции, как сообщает портал Effect Network.

В городе Идлиб боевики «Тахрир аш-Шам» арестовали медиаактивиста Ахмада Рахала. Как сообщает новостной Twitter-канал @EffectNetwork2, активиста заключили под стражу, совершив налет на его дом. Ранее, Сирийская обсерватория по правам человека передавала информацию о похищении 24 августа журналиста. Он также был схвачен у себя дома и увезен в неизвестном направлении. Его похищение вызвало возмущение и протесты населения города.