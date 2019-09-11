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Самолет разбился недалеко от аэропорта в американском штате Огайо

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Самолет разбился недалеко от аэропорта в американском штате Огайо

Толидо, 11 сентября. Грузовой самолет разбился недалеко от аэропорта американского города Толидо, расположенного в штате Огайо. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным журналистов, инцидент произошел утром около 10.00 про московскому времени. На борту самолета, который перевозил автомобильные детали, были два человека. Их судьба остается неизвестной.

Самолет после падения полностью загорелся. Пожарные, оперативно прибывшие на место крушения, полностью ликвидировали возгорание.

Как рассказали сотрудники безопасности воздушной гавани, до крушения они не получали сигнала бедствия от экипажа самолета. Обстоятельства произошедшего инцидента уточняются.

Ранее стало известно, что самолет Airbus А320 с горящим двигателем и 58 пассажирами на борту экстренно приземлился в аэропорту Мальдивских островов. Данные об аварийной посадке лайнера обнародовал департамент авиации Таиланда. Воздушное судно направлялось из Мале в Бангкок, в воздухе оно пробыло всего 22 минуты. Пассажиры после взлета лайнера услышали хлопки, загорелся один из двигателей.

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Источник: WTVG
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