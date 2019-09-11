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Xiaomi случайно опубликовала тизер флагманов Mi 9 Pro 5G и Mi MIX 4

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Xiaomi случайно опубликовала тизер флагманов Mi 9 Pro 5G и Mi MIX 4

Москва, 11 сентября. Крупный китайский производитель Xiaomi случайно опубликовал на своем сайте информацию о презентации новых смартфонов Mi 9 Pro 5G и Mi MIX 4.

Корпорация к настоящему моменту не объявила официальную дату презентации гаджетов, однако в Сеть попала информация о том, что она пройдет 24 сентября 2019 года. При этом новинки будут представлены публике одновременно. Об этом сообщает портал Gizmochina. Ожидается, что в этот же день будет презентована новая ОС компании MIUI 11.

Xiaomi случайно опубликовала тизер флагманов Mi 9 Pro 5G и Mi MIX 4

Ранее сообщалось, что китайская компания Xiaomi разработала геймерский смартфон на игровой платформе Helio G90T. Информация о новом гаджете появилась в Twitter индийского отделения компании. В настоящий момент неизвестны какие-либо данные о новинке, в тизерной картинке говорится, что устройство будет игровым.

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