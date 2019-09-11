Boeing в «Шереметьево» чудом избежал катастрофы

Москва, 11 сентября. Самолет Boeing 737–800 авиакомпании «Аэрофлот» чудом избежал крушения в столичном аэропорту «Шереметьево» после столкновения с птицей, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Лайнер совершал перелет из Алма-Аты в Москву накануне. В столичном «Шереметьево» воздушное судно приземлилось в 18.00 часов по местному времени. Только на земле стало известно, что самолет чудом избежал крушения.

При осмотре лайнера на передней стойке шасси была обнаружена крупная птица — вероятно, чайка или баклан — которая во время посадки и выпуска шасси попала в конструкцию стойки. Возможно, избежать трагедии помог тот факт, что птица, к счастью, попала не в двигатель самолета.

На видео, которое появилось в распоряжении ФАН, видно, что птица осталась жива после столкновения. Животное застряло крылом в конструкции самолета и не может вырваться.

Напомним, около месяца назад еще один самолет чудом избежал катастрофы после столкновения с птицей. 15 августа лайнер «Уральских авиалиний» вылетел из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Симферополь. Сразу же после этого воздушное судно столкнулось со стаей птиц — вероятно, чайками — одна из которых попала в двигатель.

Капитан воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили самолет с двумя отказавшими двигателями на кукурузное поле. Все 226 пассажиров и 7 членов экипажа остались живы. Пилотам присвоены звания Героев России.

Самолет «Уральских авиалиний» больше не пригоден для эксплуатации. Лайнер по частям вывезли с поля для утилизации.