Источник назвал причину недомогания Заворотнюк

Москва, 11 августа. Марина Потапова — директор актрисы Анастасии Заворотнюк — опровергла слухи о том, что у артистки диагностировали рак мозга. При этом источник в окружении семьи Заворотнюк заявил, что она заметно прибавила в весе и ее состояние можно охарактеризовать как депрессию.

Директор актрисы заверила, что Заворотнюк чувствует себя нормально.

«Диагноза «рак мозга» у нее нет», — сказала Марина Потапова в комментарии KP.Ru.

Она добавила, что актриса не отошла от дел, и у нее по-прежнему есть проекты, подробности которых пока предать огласке невозможно.

Между тем источник, близкий к фигуристу Петру Чернышеву — мужу артистки, — назвал причину недомогания Заворотнюк. Он сообщил, что состояние актрисы нельзя назвать идеальным: она заметно прибавила в весе, что ее угнетает. Кроме того появились слухи, что Заворотнюк некоторое время назад якобы флиртовала с другим мужчиной, о чем сообщили ее супругу.

«Пете донесли об этом недавно, и он, видимо, обиделся», — сказал источник.

По его мнению, не исключен и тот вариант, что некие недоброжелатели могли намеренно спровоцировать разлад в семье Заворотнюк и Чернышева. Собеседник издания добавил, что актриса очень переживает из-за сложившейся ситуации и не хочет никого видеть.

«Так что у нее что-то вроде депрессии, а не рак», — резюмировал источник.

Напомним, летом 2019 года в прессе появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк был диагностирован рак мозга. По данным СМИ, звезда «Моей прекрасной няни» после рождения ребенка якобы борется со страшной болезнью. Представители актрисы информацию о болезни опровергают, отмечая, что отсутствие Заворотнюк на публике связано с различными семейными обстоятельствами. Однако на фоне слухов внимание общественности привлекло сорвавшееся участие актрисы в спектакле «Все мужчины делают это». Позже стало известно, что в постановке Заворотнюк заменила Ирина Сотикова.