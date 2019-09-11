Фото Коломойского в кабинете Зеленского в Киеве восприняли как тревожный сигнал

Киев, 11 сентября. Появление фотографии олигарха Игоря Коломойского, который сидит в кабинете президента Украины Владимира Зеленского возле гаранта и других первых лиц государства, является тревожным сигналом для всей страны. Такое мнение в среду высказал инвестбанкир Сергей Фурса.

По его словам, руководителям крупнейших украинских госпредприятий таким образом дали понять, кто тут новый «папа», депутатам — почему нужно голосовать за законопроекты Зеленского, а судьям, рассматривающим дела против врагов Коломойского, какие вердикты выносить.

Иностранные инвесторы, увидев фотографию Зеленского с олигархом, который призывал национализировать «Криворожсталь», сделают определенные выводы. А СБУ продолжит «кошмарить крупнейшего инвестора», считает Фурса.

Западные же партнеры поймут, что влияние Коломойского на президента вовсе не призрачно, как они надеялись, а вполне реально, и даже ни от кого не скрывается.

«Конец эпохи стыда. И не потому, что теперь нет причин стыдится. Нет, просто теперь начинается эпоха бесстыдства. Высокий рейтинг кружит головы. Но правда в том, что если народ продолжает любить такую власть, то он ее заслуживает», — пишет банкир в своей колонке на портале 112. ua.

Ранее администрация президента Украины опубликовала фотографии, на которой видно, что Коломойский сидит по левую руку от Зеленского, рядом с другими высокопоставленными чиновниками, которые в это время что-то усердно записывают.

Отметим, что Зеленского связывают с украинским олигархом с самой избирательной кампании. Студия «Квартал-95» тесно сотрудничает с каналом Коломойского «1+1», поэтому многие считают, что выдвижение Зеленского финансировал именно его партнер в надежде получить своего человека в высших эшелонах власти.