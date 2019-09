18 лет со дня атаки террористов на башни-близнецы

18 лет прошло со дня самой крупной серии терактов в США: 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке погибли почти три тысячи человек. До сих пор огромное количество людей пытается найти истинных виновников и восстановить историю беспрецедентной атаки террористов. В числе искателей — журналисты The New York Post. Они обнародовали итоги собственной работы, где рассказали, что над расследованием дела трудился (тогда еще глава ФБР) Роберт Мюллер. Издание приводит свидетельства бывших следователей по терактам. Все они сходятся в одном мнении — Мюллер не просто не помогал ведению дела, он вносил сумятицу и всячески пытался не найти концы, срывал следственные мероприятия, игнорировал улики. Максимально подробный анализ расследования New York Post можно прочесть на нашем сайте — riafan.ru. Мне же остается добавить, что, поднаторев в 2001 году, в 2016-м теперь уже спецпрокурор США, наверное, без особых усилий сумел потратить 2,5 года и 35 миллионов бюджетных долларов на расследование о российском вмешательстве в выборы.