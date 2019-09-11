Америка больше не защитит Европу. События дня. ФАН-ТВ

США больше не будут защищать Европу «по умолчанию» Прокачка оборонного бюджета — видимо, по такому пути в ближайшее время придется пойти европейским державам. По крайней мере, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Америка больше не будет защитником Европы «по умолчанию». Такое заявление она сделала во время дебатов в бундестаге, посвященных федеральному бюджету на будущий год. «Европа связана ценностями с США. Но больше нет автоматизма в том, что они будут играть роль защитника Европы», — сказала Меркель. Канцлер также добавила, что в настоящее время нужен более значительный вклад Европы для обеспечения ее собственной безопасности. Поскольку это мнение прозвучало при обсуждении бюджета, высока вероятность того, что скоро западный альянс существенно повысит объем финансирования оборонного сектора.

Очередной обмен санкциями между Россией и США Тем временем в США продолжают вписывать новые строки в бесконечный перечень антироссийских санкций. Москве в свою очередь приходится парировать. Ограничительные списки, касающиеся конкретных американцев, расширяются. Теперь еще нескольким гражданам Штатов запрещено посещение нашей страны. Но это стало лишь ответом на действия Госдепа США, который ввел санкции против двух сотрудников Следственного комитета. По версии американской стороны, россияне — грубые нарушители человеческих прав и были неправы в момент задержания представителей секты «Свидетели Иеговы» (эта организация, к слову, на территории нашей страны признана экстремистской и является запрещенной). Ситуацию прокомментировал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков: «Мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам. Открыто говорим об этом». По словам замминистра, потепление в этой санкционной борьбе возможно, но первый шаг должен сделать Запад.

18 лет со дня атаки террористов на башни-близнецы 18 лет прошло со дня самой крупной серии терактов в США: 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке погибли почти три тысячи человек. До сих пор огромное количество людей пытается найти истинных виновников и восстановить историю беспрецедентной атаки террористов. В числе искателей — журналисты The New York Post. Они обнародовали итоги собственной работы, где рассказали, что над расследованием дела трудился (тогда еще глава ФБР) Роберт Мюллер. Издание приводит свидетельства бывших следователей по терактам. Все они сходятся в одном мнении — Мюллер не просто не помогал ведению дела, он вносил сумятицу и всячески пытался не найти концы, срывал следственные мероприятия, игнорировал улики. Максимально подробный анализ расследования New York Post можно прочесть на нашем сайте — riafan.ru. Мне же остается добавить, что, поднаторев в 2001 году, в 2016-м теперь уже спецпрокурор США, наверное, без особых усилий сумел потратить 2,5 года и 35 миллионов бюджетных долларов на расследование о российском вмешательстве в выборы.