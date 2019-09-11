Экс-жена Тимощука рассказала свою версию бракоразводного процесса

Развод Анатолия и Надежды Тимощуков по праву стоит в одном ряду со звездными разводами Глушаковых, Кержаковых и Аршавиных. Но о Тимощуках долгое время практически ничего не было известно. В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей Надежда Навроцкая (в замужестве Тимощук), отношения которой с бывшей звездой «Зенита» и «Баварии» начались еще в 1995 году, рассказал, как продвигаются непростые тяжбы с одним из самых титулованных футболистов постсоветского пространства.

— Есть решение немецкого суда, по которому Анатолий Тимощук должен ежемесячно платить алименты вам и вашим детям, 15 тысяч евро. Он это решение исполняет?

— Он это решение не исполняет. По этому поводу открыто уголовное дело, приставы в Германии работают над исполнением решения суда. Когда его деньги появятся в Германии, будет выписан ордер на их арест.

Проблема в том, что с решением немецкого суда я могу обратиться к исполнительным органам многих стран мира, но с Россией у Германии договора нет. У РФ подобные договоры есть и с Италией, и с Францией, и с Украиной. С Германией, к сожалению, нет.

Он оплатил около 20% от суммы, указанной в решении. Очевидно, надеялся, что сможет, таким образом, снять давление исполнительных служб и избежать последствий. Но есть лишь понятие выполнения решения суда в полном объеме или невыполнения. Всякие манипуляции из разряда «я же что-то перечислил» исключаются.

Судебное решение вынесено исключительно на основе доказательной базы. Суд не с потолка назвал сумму алиментов, а изучил все счета и, для обеспечения, определил без ограничения по времени эту минимально необходимую сумму до решения основного суда.

— Что имеется в виду под основным судом?

— У нас сложилась такая ситуация, что в Германии мы еще не считаемся разведенными. Поскольку бракоразводный процесс еще не завершен, суд до завершения развода назначает алименты.

— Что подразумевают алименты?

— Если в семье есть определенные расходы, как, например, оплата частных страховок, оплата за дом, налоги за недвижимость, обучение детей, прочие рутинные счета, из них и формируется сумма алиментов. А основной суд затем исследует все для того, чтобы обеспечить уровень жизни не ниже, чем во время брака.

Примечательно, что большая часть суммы алиментов назначается второму супругу, так как расходы, связанные с налогами на недвижимость или аренду жилья, оплата бытовых счетов не могут быть определены на детей. Но они должны быть оплачены, чтобы дети имели достойные условия существования. До раздела имущества я должна быть способна оплатить все счета и обязательства семьи, которые сформировались во время брака.

— Он как-то мотивировал неисполнение решения?

— Я не знаю, чем он мотивирует неисполнение решения суда. Могу лишь предположить, что это от гиперболизированного чувства всемогущества, «клал я на решение судов всяких», или «у кого больше денег, тот и прав».

— На что вы и дети живете?

— На данный момент у меня нет доходов. Поскольку имущество находится в разделе уже несколько лет, и Толик специально затягивает суды, а практически все наши сбережения были на его счетах, то у его детей нет абсолютно ничего. Нет элементарных вещей. Даже собственных кроватей нет, потому что они выросли из маленьких кроваток, пока Толик судится.

В это же время Толик оплачивает сотни тысяч евро издержек на адвокатов и суды. Общая стоимость развода через суды сейчас оценивается примерно в 1,5 млн евро. Это очень глупая ситуация, жестокое отношение к детям. Но Толик даже говорил, что мы еще должны будем платить ему аренду за его половину дома, который в совместной собственности у нас — в нем мы сейчас и живем.

А ведь я была с ним в отношениях с 15 лет, мы еще детьми были. И я не знаю, что случилось с его головой, но точно знаю, что ничем человеческим и, тем более, мужским, от Толика давно не пахнет.

— Он как-то контактирует с детьми?

— Изначально он пытался отобрать у меня детей, подавал в суд на лишение меня родительских прав. Мне лично намекал, что сделает из меня сумасшедшую, наркоманку, алкоголичку. Но, к счастью, схема его адвоката не сработала. В иске Толику было отказано. Было определено время общения с детьми: два раза в неделю по телефону, а также встречи два дня подряд раз в месяц, но в присутствии представителей суда. На данный момент — с психологом. Это связано с тем, что Толик угрожал забрать детей и сам говорил об этом детям.

Несмотря на помощь и рекомендации психолога, Толик после решения суда не сумел построить дальнейшие отношения с семьей. Он пропускал звонки детям, не выполнял обещания. Он с тех пор не поздравил их ни с одним праздником: ни с Рождеством, ни с днем рождения.

Несколько раз в год приезжал. Последний раз — десять или 11 месяцев назад. Девочки даже начали его стесняться. В школе, например, интересующимся их фамилией мальчишкам они рассказывают, что их папа не футболист, что они такого не знают, что он просто однофамилец. Думаю, эти вопросы причиняют им боль, им нечего рассказать о папе, кроме того, что он их протащил по всевозможным судам и даже требовал их обследования у психиатра: так он пытался доказать, что я плохая мать, и по моей вине они недоразвитые. Толик хотел, чтобы их отдали в специализированную школу.

А у нас замечательные девочки, умные, третий год хорошо учатся со своими сверстниками в обычной немецкой школе.

Сама я с ним не общаюсь уже давно. Давно прекратила попытки договориться мирно и жить спокойно. Мои адвокаты предпринимали множество попыток мирно договориться, но их предложения игнорировались представителями Толика. Какое-то время у Толика была известная в Мюнхене адвокат, которая высказала мнение, что ее клиенту было бы выгоднее договориться мирно, и собиралась обсудить это с Толиком. Но его интересы она представляла недолго, лишь пару месяцев. В итоге она извинилась и сообщила, что мирных договоренностей быть не может, так как госпожа Климова (партнер Тимощука 41-летняя петербурженка Анастасия Климова) требует, чтобы ни мне, ни детям, не досталось ни одного евро. После этого адвокат прекратила представлять интересы Толика.