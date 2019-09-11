Соловьев рассказал, как теракты 11 сентября навсегда изменили США

Москва, 11 сентября. Атака террористов 11 сентября 2001 года в США навсегда изменила мир и Америку. Об этом заявил журналист Владимир Соловьев.

11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный террористический акт в истории человечества. Боевики террористической группировки «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) захватили несколько пассажирских авиалайнеров, два из которых направили в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один пассажирский самолет террористы направили в здание Пентагона. В результате террористической атаки погибли около трех тысяч человек.

По словам Соловьева, трагедия 11 сентября 2001 года навсегда изменила США и весь мир. Журналист напомнил, что после террористической атаки президент США Джордж Буш официально объявил войну терроризму, после чего Вашингтон и его союзники провели ряд зарубежных военных операций против «Аль-Каиды» и других террористических организаций.

Соловьев подчеркнул, что борьба американцев с «международным террором» привела к хаосу в различных точках планеты и глобальному всплеску экстремизма.

«Группировка из ряда стран утюжила Йемен, утюжит Афганистан, Сирию, Ирак. А сколько невинных жертв оказалось при «случайных» налетах на школы, госпитали и невинных людей. А их дети должны мстить кому? Тяжелейшая тема, на которую ответов нет», — сказал Соловьев в эфире радиостанции «Вести FM».

Американские войска провели ряд вооруженных операций, в число которых входила и война в Ираке и Афганистане. Военные операции США и союзников дестабилизировали ситуацию на Ближнем Востоке, оставив после себя разрушения, убытки и тысячи жертв среди мирного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.