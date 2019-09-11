Эксперты рассказали, как новые технологии повлияют на отношения влюбленных

Москва, 11 сентября. Специалисты рассказали, как новые технологии повлияют на отношения влюбленных в будущем. По словам экспертов, интимные отношения претерпят изменения, поскольку человек постоянно совершенствуется.

С одной стороны, пишут специалисты, технологии в этой области помогут влюбленным, которые в силу разных причин находятся далеко друг от друга.

Так, для пар, которых разделяют километры, создадут специальные костюмы. В них мужчины и женщины смогут ощущать прикосновения, пишет Planet Today.

Отмечается, что в будущем появятся роботы, предоставляющие интимные услуги. Такие киборги будут чем-то напоминать продающихся в секс-шопах резиновых кукол, но при этом им придадут больше естественности. Также роботы смогут реагировать на ласки и поддерживать беседы.

Как отметила невролог Сэнди Стоун из Университета Техаса, человек будет способен самостоятельно придумывать места наиболее чутко испытывающие наслаждения. По словам медика, одного укола специального гормона будет достаточно для искусственного создания эрогенной зоны.

Кроме того, по мнению экспертов, исчезнет моногамия. Увеличение продолжительности жизни позволит людям отказаться от проживания в одном браке в течение всей жизни — это будет нормально.

Однако, как утверждают ученые, занятия сексом станут редким явлением, поскольку у людей не будет хватать на это времени.