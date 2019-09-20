Что ждет Сирию и Ближний Восток после отставки Болтона

Внезапная «отставка» президентского советника по безопасности Джона Болтона способна оказать огромное влияние на происходящее на Ближнем Востоке — и в первую очередь в Сирии и Ираке. Федеральное агентство новостей разбиралось — какие изменения могут произойти во внешней политике США на Ближнем Востоке и кто может прийти на смену политику, успевшему заслужить прозвища «президент Болтон» и «бомбим Иран».

Внезапная отставка

Напомним, по словам Трампа, он «сообщил Болтону о том, что Белый дом больше не нуждается в его услугах», а наутро получил от него заявление об уходе в отставку. Главной причиной стали разногласия по целому ряду вопросов во внешней политике.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

Между тем Болтон описывает ситуацию иначе: он, мол, сам попросил начальника об отставке, а Трамп ответил «давай поговорим об этом завтра». Внезапное — как это бывает всегда, когда Трамп добирается до Twitter, - сообщение об увольнении, по всей видимости, и для Болтона оказалось неожиданным.

I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow." — John Bolton (@AmbJohnBolton) September 10, 2019

Временно исполняющим обязанности советника президента стал Роберт Капперман, связанный с одним из крупнейших подрядчиков Пентагона компанией Lockheed Martin и выполнявший с 11 января обязанности заместителя Болтона.

Напомним, Джон Болтон занимал место советника президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года, сменив на этом посту генерал-лейтенанта Герберта Макмастера, титулованного американского военачальника, принимавшего участие во всех крупных военных конфликтах современности (до Макмастера советником Трампа несколько недель был генерал-лейтенант Майкл Флинн, бывший директор военной разведки США).

На своем посту Болтон, бывший постпред США в ООН и один из основателей организации «Инициатива друзей Израиля», проводил максимально «ястребиную» политику, настаивая на то, что Соединенные Штаты должны проводить максимально жесткую линию в отношении всех стран, которые не желают следовать в русле политики Вашингтона. Болтон последовательно выступал за давление на Иран, смещение Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, сохранение незаконного американского присутствия в Сирии и максимально жесткую политику в отношении России. Без «лишней» скромности Трамп признавался, что он единственный, кому под силу сдержать «пылкий нрав» своего советника.

Впрочем, по всей видимости, сдержать Болтона было довольно трудно — за минувший год ему удалось почти добить «ядерную сделку» с Ираном (что привело резкой активизации действий проиранских сил против любимого Джоном Израиля и ужесточению ответной риторики Тегерана), провалить кампанию по свержению президента Мадуро («временный президент» Хуан Гуайдо так и не смог начать в Венесуэле полномасштабное восстание — зато действия правительства в отношении протестующих стали гораздо жестче), и загнать в тупик ситуацию в Сирии. Не стала более конструктивной и позиция США по Донбассу и Украине. Масштабные шпионские, торговые и технологические войны, инициированные действующей администрацией США, грозят добить и без того непростые отношения между США и Китаем. Американские войска в Афганистане, собиравшиеся было «на выход», так и застыли, не перешагнув порога — а Талибан1 раз за разом огнем и кровью демонстрировал полную беспомощность воспитанных США национальных афганских сил самообороны. Громадные усилия Трампа по нормализации отношений с КНДР — президент США пошел на беспрецедентный шаг, встретившись с председателем Ким Чен Ыном, — также пошли насмарку из-за Болтона, который открыто угрожал Пхеньяну.

Вероятно, одним из наиболее катастрофических результатов «ястребиной» деятельности Болтона на посту советника по нацбезопасности США стало крушение договора о запрещении ракет меньшей и средней дальности с Российской Федерацией. Официальный разрыв этих договоренностей проложил путь к разрыву договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), открывающий перед всем миром путь к новой гонке ядерных вооружений.

И разумеется, уволенный в отставку Джон Болтон относится к «звездной» когорте политиков, которые заявляли, что «Асад должен уйти». Ему, как и Хиллари Клинтон, Дэвиду Кэмерону, Тони Блэру, Николя Саркози, Хосни Мубараку, Ахмету Давутоглу и Халифе ат-Тани, пришлось уйти самому. Жертв «проклятия Асада» с каждым годом становится все больше.

С тем, что деятельность Джона Болтона на посту советника Трампа имела откровенно деструктивный характер для всего мира, не согласятся, пожалуй, только наиболее убежденные американские неоконсерваторы, исповедующие идею «исключительности США» — страны, которой якобы самим богом было назначено вести основной мир к рыночной демократии как высшей форме общественного и государственного устройства. (Именно такие взгляды, в частности, выражали экс-президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Джон Керри). Но в чем причина столь безудержного пыла?

По мнению эксперта из Школы востоковедения ВШЭ Андрея Чупрыгина, причина — в отчаянном желании немолодого мужчины вписать свое имя в страницы американской истории, совершить нечто «важное», память о чем сохранится «в веках».

«Многие заявления и действия Болтона — это видно — в значительной степени были отсебятиной, — отметил преподаватель ВШЭ. — Если проанализировать часть его заявлений, очевидно, что такая страна, как США, такую позицию никогда не займет, потому что это просто не выгодно».

Минувший год на посту советника по национальной безопасности президента США стал «лебединой песней» Джона Болтона, напомнил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей. В конце концов даже у Трампа лопнуло терпение и к счастью, яростный «неокон» больше не сможет использовать свои методы в борьбе за обещанное Трампом избирателям «величие Америки».

«Болтону хотелось революцию устроить, ему хотелось какой-нибудь переворот провести. Болтон больше никогда — по объективным обстоятельствам, в том числе по обстоятельствам возраста и здоровья, никогда не будет занимать подобную должность, которая позволит ему вершить судьбы Соединенных Штатов. И Болтон, который всю свою политическую карьеру стремился сделать что-то эпохальное, чтобы остаться в истории так или иначе, изо всех сил пытался осуществить свою мечту — ему было уже все равно, он знал, что не может совершить опрометчивого шага, потому что второй итерации у него не будет», — уверен Чупрыгин.

Впрочем, опрошенные ФАН эксперты сходятся в том, что отставка Болтона вряд ли сможет что-то изменить в политике Соединенных Штатов — как на Ближнем Востоке, так и во всем остальном мире. Слишком долго — в течение всего срока правления Барака Обамы и ранее, с самого крушения Советского Союза, — культивировалась исключительность Соединенных Штатов и уверенность в том, что Вашингтон и только Вашингтон имеет право решать судьбы всего мира.

«Я думаю, что каких-то кардинальных изменений во внешней политике США отставка Болтона не произведет. Потому что эта тенденция — а конкретно отношение к Ирану, поддержка Израиля, выход американских войск из Сирии, отдельные спецоперации против ИГИЛ1 и отношение к монархиям Персидского залива — уже была задана Трампом в ходе предвыборной кампании, — отметил в беседе с ФАН член Совета Федерации Игорь Морозов. — Это традиционно для американской политики является приоритетом. Так что я полагаю, что политика США останется прежней, вне зависимости от того, кто будет ее проводить. Вопрос в другом: сможет ли новый советник Трампа по национальной безопасности повлиять на отношения с Украиной, отношения с Россией, может ли измениться политика в отношении стран постсоветского пространства. Это — главные вопросы, которые должны быть в поле зрения нашей дипломатии».

По мнению Андрея Чупрыгина, сразу же после отставки Болтона сложно подводить какие-либо итоги его деятельности, однако очевидно, что «ястреб»-советник оказывал значительное влияние на решения Дональда Трампа и даже иногда шел поперек мнения своего начальника.

«Недаром Болтона называют самым «ястребиным» из всех «ястребов» в Вашингтоне. Но это не новость — за ним эта «аура» шла еще со времен Рейгана, когда он работал в администрации президента, — напомнил эксперт из ВШЭ. Он всегда был известен своим «ястребиным» подходом, он был противником любых соглашений о контроле над вооружениями и всегда был сторонником силовых решений любых проблем во внешней политике США — и в частности по Ближнему Востоку. В последнее время Болтон фиксировался на Северной Корее и Иране — но тем не менее влияние его позиции на Трампа в отношении Ближнего Востока наверняка было и приводило к своим результатам».

Пока что непонятно, кто сможет сменить Болтона на его посту, однако очевидно, что «хуже уже не будет» - кто бы ни пришел на должность советника по национальной безопасности при Трампе, настолько агрессивным он не будет.

«Но уже понятно, что такого уровня жесткости, как у Болтона, мы на этой позиции не увидим в течение длительного периода времени — просто нет на горизонте, в верхних эшелонах американской политики, таких людей. Поэтому есть осторожный оптимизм — возможно, предположительно, может быть с приходом нового человека возобладает умеренное отношение ко всем внешнеполитическим вопросам по Ближнему Востоку. Это означает, что у нас может появиться перспектива того, что мы с американцами начнем согласовывать свои действия не только в военной сфере, но и в политической сфере, — а это очень важно, это задача №1 на сегодняшний день. Еще раз повторю — это очень осторожная оценка. Это было бы хорошо, потому что давно пора этот детский сад прекратить, но, к сожалению, пока не получается».

1 Организация запрещена на территории РФ.