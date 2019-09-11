Тысячи жителей Нью-Йорка заболели раком после терактов 11 сентября

Нью-Йорк, 11 сентября. Жители Нью-Йорка спустя 18 лет после терактов, произошедших в городе 11 сентября, борются с последствиями — десятки тысяч выживших заболели раком. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, с онкологическими заболеваниями столкнулось около 21 тысячи выживших и жителей города, которых теракт 11 сентября не коснулся напрямую. Заболели также десятки тысяч сотрудников полиции, пожарной службы и добровольцев, которые первыми прибыли на помощь пострадавшим.

Как полагают медики, причиной массового заболевания раком мог стать ядовитый дым от горящих обломков Всемирного торгового центра. Согласны с ними и жители Нью-Йорка. К примеру, врачи установили, что Жаклин Фебрилет, надышавшаяся дымом, вероятно могла заболеть именно из-за сентябрьских событий 2001 года.

«Он (дым. — Прим. ФАН) также распространился по моим легким, хотя я никогда не курила и не делала ничего подобного», — приводит перевод статьи «ИноТВ».

Точную причину заболеваний раком, по словам экспертов, установить невозможно. Однако среди людей, находившихся в непосредственной близости от места трагедии, столкнувшихся с онкологией на 10–30% больше, уточнили врачи.

«Похожих терактов никогда не происходило, и люди никогда не подвергались сопоставимому химическому воздействию», — констатировал адвокат Мэттью Байон.

Напомним, 18 лет назад группа из 19 боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида»1 захватила четыре пассажирских самолета. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра, которые располагались в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Еще один — на здание Пентагона в Вашингтоне. Пассажиры и команда четвертого авиалайнера попытались перехватить управление самолетом у террористов, он упал в поле в штате Пенсильвания.

Рейс 11 American Airlines врезался в башню ВТЦ-1 (северную), а рейс 175 United Airlines — в башню ВТЦ-2 (южную). В результате этого оба строения обрушились, вызвав серьезные разрушения прилегающих зданий. В результате терактов погибли более двух тысяч гражданских лиц и свыше 300 пожарных, еще 24 человека пропали без вести. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

1 Организация запрещена на территории РФ.