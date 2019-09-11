В Госдуме предложили разработать «полноценную главу» ТК РФ о дистанционной работе

Необходимо менять трудовое законодательство в соответствии с реалиями времени. Так первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев прокомментировал соответствующие инициативы председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Что мы поддерживаем — это необходимость дальнейшего совершенствования трудового законодательства. Жизнь меняется, и надо менять нормы трудового права. Сейчас жизнь, условия работы продвинулись очень далеко вперед», — заявил Исаев.

Он отметил, что особого внимания с этой точки зрения заслуживает вопрос регулирования дистанционного труда. «Небольшая глава» о нем есть в Трудовом кодексе РФ, однако сегодня изменилось само понимание данного явления, считает парламентарий.

«Сегодня речь идет о том, что люди могут работать удаленно от своего работодателя, за тысячи километров, живя в другом часовом поясе, исполняя конкретные трудовые функции. Как регулировать отношения между работодателем и работником в этом случае? Чаще всего они никак не регулируются. Просто есть договор гражданско-правового характера, по которому человек получает деньги за конкретно выполненную работу. Но это значит, что у этого человека нет тех прав, которые дает трудовое законодательство», — добавил депутат.

Парламентарий пояснил, что речь в том числе идет об оплачиваемом отпуске, социальном, медицинском, пенсионном страховании.

«Необходима разработка полноценной главы Трудового кодекса, которая защищала бы права работников, работающих дистанционным образом», — указал Исаев.

Он также напомнил, что поддерживает инициативу Медведева о сокращении рабочего времени и выступает за введение четырехдневной рабочей недели.