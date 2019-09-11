Медведев предложил разработать более гибкие формы рабочего графика

Москва, 11 сентября. Глава кабинета министров Дмитрий Медведев заявил о необходимости создания более гибкого трудового графика.

В эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия-24» Медведев сказал, что можно построить рабочий график таким образом, что человек будет работать только четыре дня в неделю или меньшее количество часов каждый день.

«Мы должны просто, на мой взгляд, дать более гибкие формы в трудовое законодательство», — подчеркнул премьер-министр.

Он напомнил, что в РФ 40-часовая рабочая неделя, а в 60-е годы была «шестидневка». По словам Медведева, в некоторых странах рабочее время еще больше сокращено. Так, во Франции люди работают 35 часов, в Нидерландах — 29 часов. Глава кабинета министров обратил особое внимание на то, что сокращение рабочей недели — это не способ урезать гражданам зарплату. По его словам, речь идет о том, «чтобы ввести гибкое регулирование, чтобы с учетом развития технологий, развития экономики человек мог сам планировать свое рабочее время».

«Если кто-то хочет работать больше, например в рамках установленного графика, это тоже нужно позволить. Но, естественно, чтобы не было злоупотреблений, это тоже нужно отрегулировать», — сказал Медведев.

Премьер-министр заметил, что подобная гибкость, которая может быть отражена в трудовом законодательстве, в интересах как работников, так и работодателей. Настоящее трудовое законодательство не соответствует уровню трудовых отношений, заметил Медведев. Сейчас появились фрилансеры, которые зарабатывают неплохие деньги, не выходя из дома.

Он заявил, что необходимо заняться регулированием этой сферы в рамках трудового законодательства.