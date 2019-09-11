Москва, 11 сентября. Российский певец Александр Розенбаум прокомментировал информацию о найденном у него онкологическом заболевании. Ранее сообщалось, что у российского поэта и музыканта Александра Розенбаума диагностировали злокачественную опухоль. СМИ рассказали, что ее успешно удалили врачи в Московском научно-исследовательском институте имени П. А. Герцена.

Розенбаум рассказал о своем самочувствии. Как пишет издание KP.Ru, Розенбаум уточнил, что не относится к людям, которые любят обсуждать свое здоровье, «тем более при участии всей страны, у которой полно других забот». Кроме того, певец уточнил, что некоторые врачи, вместо того, чтобы лечить и вселять оптимизм, рассказывают журналистам «разную чепуху», которую по законам не должны раскрывать.

«У меня — все нормально. Розенбаум перенес операцию, спасибо всем, все хорошо. Когда надо будет меня, не дай Бог, жалеть, я сам об этом скажу кому-нибудь из своих близких», — добавил он.

Музыканта экстренно госпитализировали в одну из московских клиник 2 сентября. Он попал в реанимацию после многочасовой хирургической операции. Несмотря на успешное завершение операции, состояние Розенбаума оценивалось как тяжелое. Тем не менее музыкант быстро восстановился и сам рассказал о самочувствии уже на следующий день. Розенбаум заявил, что находится под присмотром хороших врачей.

По словам исполнителя, госпитализация не отразится на его концертном графике.

При этом представители музыканта Александра Розенбаума опровергли сообщения, что артист якобы перенес вторую операцию.

Ранее Александр Розенбаум рассказал об отношении к шоу-бизнесу. Музыкант считает, что современные российские исполнители работают не в направлении русского песенного творчества.

«Хочу, чтобы вы понимали: я никак не пытаюсь унизить своих молодых и средних коллег. Они молодцы. Но они не работают в русском направлении песенного творчества», — отметил Розенбаум.

Исполнитель признался, что не следил за конкурсом Евровидение, так как в «нем нет русской личности». Кроме того, Розенбаум усомнился в том, что представителей современной российской эстрады будут помнить через 50 лет.