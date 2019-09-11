Кому не нравится освобождение Болгарии от нацизма. Колонка Владимира Тулина

В столице Болгарии Софии открылась выставка «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма» в Российском культурно-информационном центре. Это событие спровоцировало акцию протеста.

Пожалуй, за последние годы ни одно культурное событие в Болгарии не приковывало к себе такого внимания, как эта выставка. Российский культурно-информационный центр ежегодно проводит десятки самых разных мероприятий, но возможности информировать болгар о них ограничены сайтом центра. А эта выставка стала счастливым исключением — о ней узнали все болгары, и в этом заслуга министра иностранных дел страны Екатерины Захариевой.

Именно болгарский МИД выступил с официальным протестом против предстоящей выставки.

«Не отрицая вклад СССР в разгром нацизма, мы не должны закрывать глаза на то, что штыки Советской армии принесли народам центральной и восточной Европы полвека репрессий, глушение гражданской совести, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в развитых европейских державах. С точки зрения международного права, факты ясны: переворот 9 сентября — это прямое следствие от объявления войны Болгарии со стороны СССР и последовавшего вступления советских войск на территорию нейтральной относительно СССР Болгарии», — заявила глава болгарского внешнеполитического ведомства.

О том, насколько «нейтральной» была Болгария в годы войны, Федеральное агентство новостей рассказало в статье «Как Болгария защищала Гитлера, уничтожая греков, югославов и русских».

Что касается, как выразилась госпожа министр, «принесения штыков Советской армии народам центральной и восточной Европы», то, в соответствии с официальной точкой зрения нынешних болгарских властей, социалистическая Болгария была порабощена СССР, но при этом советских войск в стране не было с 1946 года. Сейчас страна свободна, но на ее территории находятся американские войска, на которых не распространяется болгарское законодательство и которые даже не платят за аренду земель, где размещаются их военные базы.

Когда болгарский народ, как утверждается в протесте, страдал от «репрессий, глушения гражданской совести, деформированного экономического развития и оторванности от динамики процессов в развитых европейских державах», он увеличился с семи до почти девяти миллионов человек. А после освобождения от «страданий» и попадания в ЕС и НАТО он снова уменьшился до семи миллионов человек, и процесс продолжается: Болгария имеет печальный титул самой быстро вымирающей страны в мире.

Своеобразными откликами на заявление болгарского министерства стали очередное осквернение памятника Советской армии в Софии и арест руководителей одной из самых массовых общественных организаций Болгарии — движения «Русофилы». Оно ежегодно в сентябре проводит Собор русофилов на водохранилище Копринка, на котором присутствуют 10-15 тысяч человек. В лучших традициях 1937 года им было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России. Правда, позже их отпустили, но под подписку о невыезде.

В ответной ноте МИД России справедливо заменило: «Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией. Она призвана ознакомить жителей Болгарии с архивными материалами из российских фондохранилищ, многие из которых были ранее неизвестны или недавно рассекречены».

Так как ноту протеста МИД Болгарии опубликовали практически все крупные СМИ страны, то благодаря ей о выставке узнали миллионы болгар и многие решили ее посетить. Я решил присоединиться к ним.

Перед входом в Российский культурно-информационный центр стояло около 40 человек, которые держали абсолютно одинаковые по размеру, цвету и виду плакаты. Это безошибочно указывало на то, что это не стихийный протест возмущенных снизу, а акция, организованная сверху.

На плакатах было написано: «Оккупация — это не освобождение», «Сталин — не освободитель», «Почему вы объявили нам войну в сентябре 1944 года?». Последний вопрос сейчас особенно популярен в прозападных СМИ Болгарии. При этом никогда не сообщается, что СССР хоть и объявил войну Болгарии 5 сентября 1944 года, но в действительности никакой войны не было. Во всяком случае, ни один болгарин не погиб от действий Советской армии, а вот от англо-американских бомбардировок погибли более тысячи болгар — в подавляющем большинстве, мирные жители. ФАН описало это в статье «Почему в Болгарии не любят США: пять лет памятнику убийцам болгар».

Подошел к одному из протестующих и спросил: «Вы считаете, что Советская армия не должна была освобождать англо-американских пленных летчиков из болгарских лагерей?» На его лице отразился тяжелый мыслительный процесс, сопровождающий произношением сначала звука «Ааа!», а потом звука «Ыыы!».

Затем мужчина быстрыми шагами скрылся за спинами своих соучастников. Протест продолжался ровно час. При этом к его концу многие протестующие смотрели на часы, что наводит на мысль о часовой оплате их труда. Затем появились двое мужчин, держащих черный транспарант с надписью «Россия — враг №1 государственности Болгарии и ЕС». Как страна, кровью своих солдат создавшая эту государственность, может быть ее врагом, они объяснить не смогли.

Возглавлял протест болгарский политик турецкого происхождения Лютви Местан — бывший агент «Павел» коммунистической госбезопасности, а теперь, как и многие его коллеги-осведомители, яростный антикоммунист. В 2008 году он «прославился» тем, что, будучи депутатом парламента, попытался убрать из закона о народном просвещении статьи, указывающие на обязательное изучение болгарского языка. В 2013-2015 годах он возглавлял парламентарную партию «Движение за права и свободы», которая борется за соблюдение прав национальных меньшинств, но был отстранен от ее руководства и исключен из партии. Основал новую партию ДОСТ, что на турецком означает «друг», но на всех выборах она терпит поражения. На последних выборах в Европарламент в этом году за нее проголосовали всего 7130 человек во всей Болгарии. Таким образом, Лютви Местану терять нечего, а остальные болгарские политики, даже ярые сторонники ЕС и НАТО, на протест не пришли, понимая, что участие в нем отрицательно скажется на их рейтинге.

Протестующие были отделены от потока болгар, идущих на выставку, многочисленной полицией, которая таким образом охраняла их здоровье. Поэтому они получали только оскорбления, самые легкие из которых были: «Натисты» (так на Балканах называют сторонников НАТО) и «Долларджии» (так называют проплаченых сторонников США, а они называют русофилов «рубладжии»).

Никогда я не видел в Российском культурно-историческом центре столько народу. Был заполнен не только весь огромный зал, лестницы в нем и балкон, но даже коридоры вне зала. Открыл выставку и выступил с речью посол России Анатолий Макаров. Позже в интервью журналистам он заявил, что крайне удивлен реакцией болгарского МИД на выставку, так как в последнее время болгаро-российские отношения развиваются успешно, и доказательством этого служат многочисленные встречи в этом году болгарских и российских руководителей.

Бурные аплодисменты вызвал один из руководителей Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, который поблагодарил МИД Болгарии «за информационную поддержку выставки». Также выступил председатель Болгарского антифашистского союза Симеон Игнатов, который выразил благодарность за освобождение Болгарии от фашистской власти. Болгарин на балконе пришел с большим флагом России и скандировал: «Россия, освободи нас снова от ЕС и НАТО!», «Фашисты, вон из Болгарии!», «Победили нацистов — победим и натистов!».

Народу было так много, что приходилось долго ждать, чтобы подойти к какому-нибудь стенду. Были представлены десятки фотографий радостных встреч болгар и воинов Советской армии, которые показывали, что в 1944 году была не оккупация, а именно освобождение. Подумалось: что мешает тем, кто кричит об оккупации Болгарии, провести альтернативную выставку? Не сомневаюсь, что им сразу и хорошее помещение, и финансы предоставят. Вот только что на ней покажут?

Также болгарские либералы любят рассуждать о том, какой замечательной была законная власть Болгарии, которую свергли коммунисты при помощи Советской армии. Но факты говорят об обратном. Правящий режим пришел к власти в результате государственного переворота 19 мая 1934 года — так что законной эту власть назвать нельзя. Были запрещены все политические партии, что являлось грубым нарушением конституции страны. По всей стране действовали карательные отряды, которые без суда и следствия отрезали головы партизанам и играли ими в футбол, расстреливали даже детей — вспомним шесть детей от семи до 13 лет, расстрелянных 20 декабря 1943 года в село Ястребино. О том, какой «любовью и уважением» пользовалась старая власть у болгарского народа, говорит тот факт, что когда несколько десятков коммунистов пришли арестовывать царское правительство в военное министерство, им не оказал сопротивления ни один человек. Да что там — в военном министерстве?! В целой Болгарии не нашлось ни единого человека, который с оружием в руках выступил бы в защиту правительства! Миф о том, что коммунисты взяли власть только с помощью Советской армии, опровергается таким простым фактом: коммунисты взяли власть в Софии в ночь на 9 сентября 1944 года, а наши войска вошли туда только 16 сентября.

То, что при старой власти в Болгарии процветали воровство и казнокрадство, косвенно свидетельствует документ, представленный на выставке. Это служебная записка Интендантского управления 3-го Украинского фронта о передаче 1-й Болгарской армии 10 тысяч пар ботинок. Кроме того, болгарские воины получили 45589,9 тонн муки, 10267,2 тонн зерна, 13853,7 тонн мяса и рыбы, 5601,2 тонн сахарных изделий. И это без учета огромных поставок всех видов оружия и боеприпасов в болгарские подразделения. Это дает представление о том, в каких условиях прогерманское правительство Болгарии держало даже собственную армию. Эти документы на выставке стоило бы прочитать и тем, кто в современной Болгарии утверждает, что Советская армия занималась грабежом. Оказывается — с точностью до наоборот. И таких документов, опровергающих русофобскую ложь, на выставке было представлено немало.

Кроме выставки «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма» была и выставка, посвященная военной пропаганде, к 80-летию Второй мировой войны. На ней были представлены плакаты воюющих стран от Австралии до Японии, рассказывалось о методах пропагандистской войны. Жалко, что не были представлены болгарские военные плакаты, восхваляющие дружбу с Третьим Рейхом и антисемитизм. На выставке можно было узнать много интересного. Например, о том, что в США фирмы с разрешения Управления военной информации могли рекламировать свою продукцию с помощью патриотических плакатов, и этим пользовались многие крупные компании, в том числе Coca-Cola.

В этот день состоялось и возложение цветов к памятнику Советской армии, на котором еще были видны следы свежей краски, говорящие о его недавнем осквернении.

Либеральные болгарские СМИ, чтобы хоть как-то скрыть поражение своей очередной антироссийской кампании, запустили фейк, будто они добились своего и выставка была переименована в «Шаги к победе». Это ложь, так как на входе на выставку стоял большой стенд с названием «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», который я сфотографировал. В целом, если подвести итог очередной антироссийской акции в Болгарии, то, перефразируя известное выражение, можно сказать: «Хотели как хуже для России, а получилось как всегда».