В СПЧ назвали легитимным результат губернаторских выборов в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 сентября. Единый день голосования в Петербурге можно охарактеризовать как нормальный избирательный процесс, а потому результат губернаторских выборов в Северной столице является легитимным. С такой оценкой выступил заведующий кафедрой общей политологии Высшей школы экономики, член Совета по правам человека при президенте РФ Леонид Поляков.

Ранее избирательная комиссия Петербурга утвердила результаты губернаторских выборов. Как сообщил глава горизбиркома Виктор Миненко, избранным на должность губернатора Санкт-Петербурга является Александр Беглов.

Леонид Поляков наблюдал за ходом дня голосования в Приморском районе Петербурга. По его оценке, избирательный процесс прошел с соблюдением всех законов. Он отметил, что, по его наблюдениям, обстановка в городе была нормальной.

«То, что происходило 8 сентября на выборах губернатора, — это нормальный избирательный процесс. Поэтому результат легитимен. Я думаю, что у петербуржцев есть все основания признать избранного губернатора человеком, который победил заслуженно, победил в нормальной конкуренции и предложил понятный и внятный план развития города», — сказал Леонид Поляков в комментарии изданию «Политика сегодня».

Напомним, 8 сентября в Петербурге состоялись губернаторские выборы. На пост главы города претендовали самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от «Справедливой России» и Михаил Амосов от «Гражданской платформы». По результатам обработки бюллетеней, Александр Беглов одержал победу на выборах, набрав 64,43% голосов избирателей. Надежда Тихонова набрала 16,84% голосов, Михаил Амосов — 16,01%.

Член горизбиркома Дмитрий Роднянский отмечал, что в Петербурге был поставлен рекорд по минимальному количеству жалоб на выборах высшего должностного лица. По его словам, обращений, которые могли повлиять на волеизъявление избирателей и результаты, не поступало.