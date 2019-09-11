Медведев сообщил о подготовке нового прогноза развития России

Москва, 11 сентября. Правительство РФ готовит новый прогноз социально-экономического развития России, об этом сообщил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

«В настоящий момент коллеги готовят прогноз, причем, прогноз будет включать в себя два сценария. Один — оптимальный, второй — более сложный», — рассказал Медведев в эфире телеканала «Россия-24».

Глава кабмина РФ отметил, что оптимальный сценарий развития подразумевает постепенный выход на требуемые темпы роста. Даже при условии, что в следующем году экономика РФ вырастет на 2%, дальнейший рост зависит от конкретных действий, подчеркнул Медведев. Однако на развитие российской экономики влияет и ситуация в мировой экономике: торговые войны, сохранение санкций в отношении РФ и прочее, объяснил премьер РФ. Медведев добавил, что «во всех этих условиях мы и должны добиться целей, ресурсы для этого есть».

«Вопрос в том, как и за счет чего. В настоящий момент те темпы, которые мы видим, действительно не соответствуют прогнозам, не соответствуют тому, к чему мы стремимся, но это не означает, что ничего нельзя сделать, для этого и раскручиваются все национальные проекты, для этого мы занимаемся изменениями нашей экономики», — сказал Медведев.

Министерство экономического развития РФ пересмотрело прогноз социально-экономического развития страны на 2019–2024 годы, с учетом которого формируются параметры федерального бюджета. Кроме того, в Минэкономразвития спрогнозировали рост реальных доходов населения на уровне 1,5% в 2020 году и на уровне 2,4% в 2024 году. Также в министерстве сообщили, что инфляция в следующем году может составить 3%.