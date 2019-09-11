В Москве рассказали, где НАТО может развязать войну против России

Прибалтика является для России зоной перманентной напряженности. Более того, имеется ненулевая вероятность возникновения локального, регионального или даже глобального конфликта на границе со странами Балтии. Такие мнения высказали участники прошедшей 10 сентября в Москве пресс-конференции, посвященной милитаризации прибалтийских стран.

В ходе пресс-конференции состоялась презентация экспертного доклада «Безопасность в Восточной Балтике», подготовленного Российской ассоциацией прибалтийских исследований, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Главное — не количество, а тенденции

Участниками пресс-конференции стали:

— профессор Санкт-Петербургского государственного университета, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич;

— директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков;

— доцент, ученый секретарь Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Юрий Зверев;

— старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им Е.М. Примакова РАН Владимир Оленченко.

Отметим, что прибалтийская проблематика является составной частью проблематики европейской. Поэтому наметившаяся задолго до событий Крымской весны 2014 года конфронтация России с Соединенными Штатами и их европейскими сателлитами не могла не привести к росту темпов милитаризации стран Прибалтики. Тем более что последние с марта 2004 года стали членами НАТО, а склонностью к русофобии их элиты страдали как минимум с начала 1990-х.

Евромайдан в Киеве, воссоединение Крыма с Россией и начало гражданской войны на юго-востоке Украины подарили лидерам Латвии, Литвы и Эстонии возможность вновь разыграть карту «российской угрозы», попутно добиваясь расширения иностранного военного присутствия на территории своих стран. Подобные действия «прибалтийских лимитрофов» идеально вписывались в натовскую стратегическую концепцию «сдерживания России».

На территории Латвии, Литвы и Эстонии стали стремительно возводиться новые элементы военной инфраструктуры. Заметно ускорилось наращивание и перевооружение вооруженных сил стран Прибалтики. Попутно ее начали активно «обживать» многонациональные группы усиленного боевого присутствия НАТО и штабы многонациональных дивизий альянса.

Военный парад НАТО в Нарве в 2015 году стал символом нового уровня и качества военных угроз в Прибалтийском регионе. К лету 2019 года эти угрозы только усилились. Прибалтика могла бы стать наиболее перспективным вектором развития в Европе, с точки зрения социальных и экономических параметров, но в итоге лишь превратилась в угрозу, причем не только для себя, но и для Европы в целом. Все это делает экспертный доклад «Безопасность в Восточной Балтике» как никогда актуальным.

Авторами доклада выступили Юрий Зверев и Николай Межевич. Свою работу они посвятили проблематике региональной безопасности, ее измерению в количественном и качественном аспекте. Особое внимание уделено военной политике стран Прибалтики, а также ответным действиям России и Белоруссии.

По подсчетам авторов доклада, в Прибалтике по состоянию на лето 2019 года дислоцировалось порядка 4200—4500 военнослужащих других стран НАТО. Формально численность этого иностранного воинского контингента вроде бы и не велика. Но, как обратил внимание присутствующих на пресс-конференции Юрий Зверев, главное в данном случае не количество, а тенденции. Последние же свидетельствуют о непрерывном росте численности иностранных военнослужащих, находящихся в Прибалтике.

Также не стоит забывать, что «в шаговой доступности» от Прибалтики, на территории Польши, находятся еще примерно 5500 военнослужащих НАТО: американцев, англичан, румын и прочих «не поляков». Численность этого контингента, способного быстро оказаться на территории стран Балтии, тоже постоянно увеличивается.

Польша, Латвия, Литва и Эстония по мере возможностей также стараются усиливать свои вооруженные силы, причем не только количественно, но и качественно.

Отдельно авторы доклада отметили риски, связанные со втягиванием в военно-политическое сотрудничество с НАТО Финляндии и Швеции, возможным окончательным закреплением их ассоциативного статуса в НАТО, отказом от предлагаемых Россией мер доверия и продолжающейся информационной войной.

Совокупность всех этих факторов, «сдобренная» продолжающейся в прибалтийских властных коридорах русофобской истерией, создает предпосылки для дальнейшего усиления нестабильности в регионе — вплоть до развязывания вооруженного конфликта НАТО против России.

Императив военной политики Союза

Авторы доклада подчеркивают, что на сегодняшний день конфликт на балтийском ТВД является не самым вероятным исходом продолжающейся конфронтации между Россией и коллективным Западом, в качестве «форпоста» которого стараются позиционировать себя прибалтийские республики. Тем не менее, именно в Прибалтике, на российской границе, имеется ненулевая вероятность возникновения локального, регионального или даже глобального конфликта. При дальнейшем обострении обстановки в регионе этот конфликт может быть спровоцирован как случайными действиями одной из сторон, так и сознательным использованием факта предельной географической ограниченности пограничной зоны.

В качестве примера первого варианта можно вспомнить прошлогодний инцидент, когда во время учебного вылета над территорией Эстонии истребитель ВВС Испании по ошибке выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух». К счастью, ракета не угодила в другой истребитель НАТО или гражданский борт. А если бы попала? В этом случае инцидент мог бы иметь непредсказуемые последствия. Особенно с учетом того, что Прибалтика, с легкой руки собственных алармистов, давно ожидает «российского вторжения».

В качестве примера второго варианта можно вспомнить ситуацию в районе эстонского острова Вайндло, находящегося на расстоянии всего 16 морских миль от российского острова Малый Тютерс. Воздушный и морской коридоры близ Вайндло настолько узки, что практически любое перемещение самолета или судна в районе эстонского острова можно трактовать как нарушение воздушного пространства или территориальных вод.

Таким образом, у прибалтийских властей в известном смысле постоянно имеется на руках то, что они в случае необходимости могут трактовать как casus belli.

«При современных скоростях доказать или опровергнуть факт нарушения предельно трудно. Обвиняющий же получает очевидные преимущества если не военного, то политического характера», — констатируют авторы доклада «Безопасность в Восточной Балтике».

Как видим, проблемы региональной безопасности в отношении Прибалтики носят отнюдь не надуманный характер.

Добавим, что инфоповодом для публикации экспертного доклада стала подготовка Вооруженных Сил России и Белоруссии к проведению 13—19 сентября в Нижегородской области совместных учений «Щит Союза-2019», которые призваны подтвердить обороноспособность Союзного государства. По мнению авторов доклада, данные учения являются минимально возможной и плановой реакцией Москвы и Минска на действия НАТО в регионе.

Процитируем окончание доклада дословно:

«В условиях, когда диалог превращен оппонентами в силовое противостояние, поддержание оборонной достаточности и слаженное управление объединенными силами — императив военной политики Союза России и Белоруссии».

В ходе пресс-конференции корреспондент ФАН поинтересовался, продолжается ли практика использования прибалтийскими властями тематики воссоединения Крыма с Россией и событий в Донбассе как повода для дальнейшей милитаризации.

Юрий Зверев пояснил, что тема эта в Прибалтике продолжает звучать, но в общетеоретическом контексте.

«Сейчас ведь моден термин «гибридная война». Возник он во многом благодаря событиям на Украине. Во многих докладах тех же структур НАТО наблюдается безосновательная попытка представить русскоязычное население Прибалтики как возможную «пятую колонну» и как возможный повод для развязывания войны», — напомнил один из авторов доклада.

Далее Зверев указал, что ни до 2014 года, ни после никаких военных инцидентов на границе России с Прибалтикой не случалось. То есть реальных оснований, чтобы констатировать нарастание военной угрозы со стороны Москвы, у Таллина, Вильнюса и Риги нет.

Вместе с тем можно отметить, что Россия не испытывает каких-то иллюзий в отношении возможности изменения вектора развития внешней политики прибалтийских государств. Начиная с 1997 года Москва взяла курс на отказ от использования инфраструктуры прибалтийских портов, для чего стала развивать на Балтийском море собственные порты, в частности нефтеперевалочный порт в Приморске и морской торговый порт «Усть-Луга».

Помимо прочего, это является еще одним доказательством того, что у России отсутствуют какие-либо агрессивные планы в отношении Прибалтики. В самом деле, иначе зачем бы РФ решила вкладываться в строительство собственных портов при наличии давно существующей портовой инфраструктуры в Прибалтике, которую «можно просто захватить»?

Позитивных изменений ожидать не следует

Ответ Юрия Зверева дополнил Александр Дюков.

«Прибалтийские власти последовательно используют проблему наличия русскоязычного населения для апелляции к своим западным союзникам: «Вот угроза, под которой мы находимся!» — рассказал эксперт. — Хочу напомнить, что развернутый в Таллине Центр кибербезопасности НАТО возник там после устроенной эстонскими властями провокации — «выкорчевывания» из центра Таллина памятника советскому Воину-освободителю».

Этот сценарий, по словам директора фонда «Историческая память», продолжает использоваться в Прибалтике и сейчас — формируется образ внутренней угрозы, за счет чего решаются одновременно как внутриполитические, так и внешнеполитические цели. Например, объяснение существования института «неграждан», нагнетание страстей вокруг «российской угрозы» и получение в связи с этим дополнительной помощи от партнеров по НАТО.

«Можно это считать своеобразным прибалтийским «ноу-хау», — добавил Александр Дюков.

После окончания пресс-конференции корреспондент ФАН попросил директора фонда «Историческая память» пояснить, можно ли ожидать в ближайшее время смены антироссийской парадигмы в Прибалтике.

Дюков выразил уверенность, что, увы, в ближайшие лет пять в этом отношении каких-то позитивных изменений ожидать не следует. Ситуация в странах Прибалтики и их отношения с Россией привязаны главным образом к внутриполитической обстановке, которая характеризуется последовательным отстранением от избирательных прав целых групп населения, прежде всего в Латвии и Эстонии. По сути это делает прибалтийские страны полудемократическими. Что, в свою очередь, ведет к консервации враждебных России режимов в этих государствах.