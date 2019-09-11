Триполи заявил, что наступление Хафтара прервало конституционную работу в Ливии

Триполи, 11 сентября. Наступление ливийской национальной армии во главе с генералом Халифой Хафтаром на Триполи прервало конституционную работу по завершению переходного этапа в Ливии. Об этом в среду заявил глава Правительства национального согласия Аль-Саррадж.

«Эта работа была прервана многими местными и международными сторонами, а также недавним нападением на Триполи», — отметил он.

Аль-Сарадж подчеркнул, что конституция является главным документом страны и будет принята ливийцами на всенародном референдуме путем голосования. По его словам, президентский совет стал первым государственным органом Ливии, который приветствовал окончательный проект конституции.

Напомним, что в начале апреля главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар направил войска в сторону Триполи, где заседает Правительство национального согласия. Военачальник заявил, что цель военных — освободить столицу «от террористов».

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в стране воцарилось двоевластие. На востоке государственные функции продолжил выполнять избранный народом парламент, а на западе воцарилось Правительство национального согласия.