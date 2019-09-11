Оппозиционер Сергей Цыпляев замечен на тайной встрече в шведском консульстве. ФАН-ТВ

По информации источников ФАН, в здании консульства Цыпляев вместе с иностранцами обсуждал итоги прошедших 8 сентября выборов. Оппозиционер открыто критикует выборную систему в России и негативно настроен по отношению к власти, именно поэтому он так заинтересован в диалоге с иностранными дипломатами.

Я бы предпочитал другую выборную систему, но это мое личное мнение, я бы предпочитал мажоритарные округа, сплошные, всегда, я бы предпочитал, ну скажем так, отсутствие муниципального фильтра. Пока еще только идет сбор материала, еще длинная история, еще выборы не закончились, еще неделя, другая, потом будем заниматься. Я думаю, что пока книга только в электронной версии, нет смысла сейчас бумагу тратить на подобные вещи, – говорит оппозиционер Сергей Цыпляев

Иностранцы могут распространять между собой необъективную информацию о, якобы, «провальных» выборах губернатора и муниципальных депутатов в Петербурге. Не исключено, что после такого сотрудничества с Цыпляевым в зарубежных СМИ могут появиться фейковые вбросы и дезинформация о реальной обстановке в России и в Петербурге.

В здании консульства Сергей Цыпляев пробыл около полутора часов. На вопросы журналистов ФАН о целях своего визита заявил, что встреча была запланирована давно. Якобы, вместе со шведскими дипломатами они обсуждали интернализацию образования. По его версии, то, что именно сейчас декан юрфака Северо-Западного института управления РАНХиГС Цыпляев заканчивает сбор информации для своей новой книги – просто совпадение. И то, что весь смысл его издания заключается в публикации и распространении неподтвержденной информации о выборах – тоже случайно совпало с завершением голосования в Петербурге. Не исключено, что в консульство он ходил, чтобы обсудить выборы в Петербурге и стратегию распространения ложных данных. Целью такой работы с дипломатами может быть раздувание информации о, якобы, провальных выборах и попытка негативно настроить людей к власти. Вместе с тем, всю эту информацию Цыпляев собирает, в том числе, в открытых источниках и не утруждает себя тем, чтобы перепроверить эти данные, которые будут опубликованы в его книге.

Содержание будущей книги Сергей Цыпляев вместе с другими политиками обсуждал на пресс-конференции еще в июле. По его словам, авторы книги собирают информацию, как по муниципальным выборам, так и по губернаторским. С учетом такой запланированной подготовки и внимательного сбора данных задолго до начала выборов в Петербурге, не исключено, что заинтересованными в этой работе могут оказаться представители иностранных дипмиссий или их зарубежные партнеры. Итогом этой провокационной деятельности должна быть подготовка доклада, который, возможно и назовут книгой, о которой так громко заявляет Сергей Цыпляев.